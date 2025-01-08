الأربعاء 8 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أدنوك للإمداد والخدمات» تطلق أداة حقوق ملكية مختلطة

«أدنوك للإمداد والخدمات» تطلق أداة حقوق ملكية مختلطة
8 يناير 2025 10:46

أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي»، اليوم، توقيعها على أداة حقوق ملكية مختلطة جديدة بقيمة تتراوح بين 4 مليارات و7.3 مليار درهم «1.1 و2 مليار دولار».

وسيتم سحب شريحة أولى بقيمة 4 مليارات درهم «1.1 مليار دولار» من أداة التمويل في البداية، مما يترك مبلغ 3.3 مليار درهم «0.9 مليار دولار» متاحاً للسحب حتى 31 ديسمبر 2026.

كما سيتم استخدام ما يقرب من 3.7 مليار درهم «1 مليار دولار» من أداة حقوق الملكية المختلطة لتمويل عملية الاستحواذ على شركة «نافيغ8»، وسيكون المبلغ المالي الباقي مُتاحاً لتمويل الاستثمارات المعلنة أو الجديدة.

وتتحمل أداة حقوق الملكية المختلطة أول تكلفة شاملة تقل عن +150 نقطة أساس فوق معدل التمويل الآمن لليلة واحدة، وهذه التكلفة قابلة للسداد وفقاً لتقدير شركة أدنوك للإمداد والخدمات.

وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، إن هذا التمويل يحظى باهتمام كبير من المصارف ودعم قوي من الشركاء الجدد.

أخبار ذات صلة
«أدنوك للإمداد والخدمات» تستكمل الاستحواذ على 80% من «نافيغ8»
«أدنوك» تهدف لإعادة توجيه 200 مليار درهم للاقتصاد المحلي خلال 5 سنوات

وأضاف أن الجمع بين السيولة النقدية الحالية والتسهيلات التمويلية الجديدة والتدفق النقدي الناتج عن أسطول السفن المتعاقد عليها، يضمن حصول الشركة على التمويل اللازم لاغتنام فرص النمو ذات القيمة التراكمية المتاحة، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة لتعزز ريادتها في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة.

يذكر أن شركة أدنوك للإمداد والخدمات، التزمت باستثمارات نمو تزيد على 18.4 مليار درهم «5 مليارات دولار»، منذ طرحها للاكتتاب العام في يونيو 2023، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية النمو التحويلي التي أعلنت عنها الشركة خلال الاكتتاب العام.

وأعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» عن رافعة مالية مستهدفة تبلغ 2 - 2.5 ضعف نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الطرح العام.

ومن خلال زيادة تمويل الأسهم بتكلفة تنافسية، تعمل شركة «أدنوك للإمداد والخدمات»على توسيع قدرتها على الاستمرار في تقديم استثمارات نمو ذات قيمة تراكمية ضمن نطاق الرافعة المالية المستهدف، وتأمين عوائد المستثمرين على الأسهم مع خلق القدرة على تحقيق المزيد من النمو.

وتم ترتيب هذه التسهيلات وإدارتها من قبل مجموعة من المصارف تتضمن بنك «سوسيتيه جنرال» بمشاركة «بنك أبوظبي التجاري»، و«بنك أبوظبي الأول»، وبنك «كريدي أجريكول» للشركات والاستثمار، و«بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا»، و«دي بي إس بنك».

المصدر: وام
أدنوك
أدنوك للإمداد والخدمات
آخر الأخبار
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة
اليوم 09:51
هزاع بن زايد يشهد جانباً من فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العين للتمور
علوم الدار
هزاع بن زايد يشهد جانباً من فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العين للتمور
اليوم 11:16
تقرير مستقبل الوظائف: 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030 والتكنولوجيا تتصدر
اقتصاد
تقرير مستقبل الوظائف: 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030 والتكنولوجيا تتصدر
اليوم 11:14
«صفعة» تكلف فينيسيوس مباراتين!
الرياضة
«صفعة» تكلف فينيسيوس مباراتين!
اليوم 10:57
رايكوفيتش: تصديت لركلات الهلال بـ «التخمين»!
الرياضة
رايكوفيتش: تصديت لركلات الهلال بـ «التخمين»!
اليوم 10:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©