«أبوظبي الإسلامي كابيتال» تطلق صندوق للخدمات اللوجستية الأوروبية

‏ أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شركة «أبوظبي الإسلامي كابيتال»، الشركة التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي والمرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، «صندوق أبوظبي الإسلامي كابيتال الأوروبي لتطوير الأصول اللوجستية الأول»، وهو أداة استثمارية متوافقة مع أحكام المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية، وتم تصميم الصندوق لتعزيز قدرة المستثمرين على الوصول إلى أصول لوجستية عالية الطلب في جميع أنحاء ألمانيا وغرب أوروبا.

ويهدف الصندوق إلى إتاحة المجال أمام المستثمرين للفرص المتنامية في هذا السوق والتي ظهرت على إثر النقص الهيكلي في الأصول اللوجستية المستدامة المتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في هذه المناطق. ويتمتع الصندوق الجديد بمكانة استراتيجية، تمكنه من الاستفادة من ارتفاع أسعار الإيجارات والموازنة المستمرة بين العرض والطلب في قطاع الخدمات اللوجستية الأوروبية، وأثبتت المستودعات والمرافق اللوجستية المتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مرونتها، حيث يستمر الطلب في تجاوز العرض على الرغم من التقلبات الاقتصادية بوجه عام.

ويوفر «صندوق أبوظبي الإسلامي كابيتال الأوروبي لتطوير الأصول اللوجستية الأول»، للمستثمرين وسيلة فريدة للاستفادة من الطلب المتزايد على البنية التحتية اللوجستية الصديقة للبيئة، ويعكس ذلك تحولاً كبيراً في أولويات سلاسل التوريد، حيث أصبحت الاستدامة والمسؤولية البيئية وبشكل متزايد، ضرورة بالنسبة للمستأجرين المحليين والعالميين على حد سواء.

و قال توني هشايمي، مدير تنفيذي أول لشركة «أبوظبي الإسلامي كابيتال المحدودة»: «يعكس «صندوق أبوظبي الإسلامي كابيتال الأوروبي لتطوير الأصول اللوجستية الأول»، التزامنا بتقديم حلول استثمارية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تلبي المتطلبات المتطورة لهذا السوق، ومن خلال استهداف قطاع الخدمات اللوجستية في أوروبا، يوفر هذا الصندوق لمستثمرينا إمكانية الوصول إلى فرص مرنة ومتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في سوق عالية النمو، مدفوعة باتجاهات اقتصادية وبنيوية قوية.

ويقدم الصندوق، فرصة استثمارية استراتيجية للأفراد والمؤسسات التي تهدف إلى دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن محافظهم الاستثمارية مع الاستفادة من المحركات الاقتصادية القوية التي تدعم قطاع الخدمات اللوجستية في منطقة غرب أوروبا.

وتم تصميم هذا الصندوق لتحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل، ما يوفر للمستثمرين مساراً مثمراً للمشاركة في قطاع يتسم بالمرونة ومستعد لتحقيق النمو.