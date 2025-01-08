«راكز» تتعاون مع «إم إتش سي كونسالتينج» لإطلاق خدمات نمو الأعمال

رأس الخيمة (الاتحاد)

أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة إم إتش سي كونسالتينغ، لإطلاق خدمات نمو الأعمال، والتي تُعد مبادرة مبتكرة ترمي إلى دعم الشركات بمختلف فئاتها لتحقيق الازدهار.

وتهدف الخدمة كذلك إلى تمكين روّاد الأعمال والشركات العاملة، ضمن مجتمع أعمال راكز، من خلال توفير خبراء يقدمون مجموعة من الاستراتيجيات، لتعزيز النمو وزيادة الربحية وتطوير المهارات القيادية.

وسيتم إطلاق البرنامج الجديد عبر سلسلة من الفعاليات المتخصصة التي ستُقام في مركز كومباس للأعمال التابع لراكز، بهدف تمكين أصحاب الأعمال من اكتساب رؤى عملية وأدوات فعّالة تساعدهم على تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الأداء، وتحقيق النجاح المستدام على المدى الطويل.

ومن خلال هذا التعاون، ستتولى شركة إم إتش سي كونسالتينغ تقديم إرشادات واضحة وخطوات ممنهجة تُبسط استراتيجيات النمو، ما يتيح للشركات التركيز على تحقيق أهدافها وإطلاق إمكاناتها الكاملة.ومثّل راكز في توقيع اتفاقية الشراكة قتيبة العيسى، مدير إدارة خدمات القيمة المضافة، وعن جانب شركة إم إتش سي كونسالتينغ مايك هوف، الشريك المؤسس للشركة.

وفي هذا السياق، قال هوف: يسعدنا التعاون مع راكز لإطلاق خدمات نمو الأعمال، حيث تركز جهودنا على تقديم استراتيجيات وأدوات فعالة تمكّن الشركات من تحقيق نمو مستدام في سوق تنافسي، ونسعى من خلال هذه المبادرة لدعم الشركات في اكتشاف إمكانياتها الخفية، وتعزيز تميزها القيادي، كما تمثل هذه الشراكة دليلاً ملموساً على التزامنا بدعم نمو الشركات ضمن مجتمع أعمال راكز ونجاحها.

ومن جانبه، قال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة تعكس التزامنا بتوفير بيئة عمل متكاملة تتيح للشركات تحقيق النجاح، ونهدف من خلال تعاوننا مع إم إتش سي كونسالتينغ إلى تقديم حلول مبتكرة ومصممة خصيصاً لتعزيز القدرات القيادية، وتحقيق نمو مستدام لشركائنا سيتمكن مجتمعنا أعمالنا من الوصول إلى حلول مصممة خصيصاً لتطوير المهارات القيادية، وبحث فرص نمو مستدامة.

وتتمتع شركة إم إتش سي كونسالتينغ بخبرة واسعة في دعم الشركات لتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس، ما يجعلها شريكاً مثالياً لهذه المبادرة ويركز البرنامج على تمكين رواد الأعمال من جذب العملاء تعزيز ولائهم وزيادة الربحية، فضلاً عن توفير الأدوات التي يحتاجها المؤسسون وقادة الأعمال لتحفيز فرق العمل وتعزيز الابتكار.

وتأتي مبادرة خدمات نمو الأعمال كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها راكز لدعم مجتمع أعمالها من خلال تقديم خدمات ذات قيمة مضافة. وتهدف هذه المبادرة إلى مواجهة التحديات، وتحقيق فرص النمو المستدام عبر دمج الخبرات الاستراتيجية مع نهج عملي يركز على تحقيق الأهداف.