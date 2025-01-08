«ستاندرد تشارترد» يستبعد وجود فائض نفطي بالأسواق

لندن (د ب أ)

قال محللو بنك ستاندرد تشارترد، إن سوق النفط العالمية لا تواجه فائضاً حتمياً في المعروض، خلال العام الحالي في ظل تباطؤ نمو الإنتاج مع نمو الطلب، حيث يتوقعون أن يتحرك سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بين 89 و93 دولاراً للبرميل أغلب أوقات العام الحالي.

وبحسب محللي البنك وبينهم إيميلي أشفورد وبول هورسنل من المتوقع زيادة الطلب العالمي، بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً، خلال العام الحالي، و1.2 مليون برميل في العام المقبل.

وأضاف المحللون أنه في ضوء هذه الزيادة المتوقعة للطلب، وتوقعات الإنتاج في الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة، فمن المحتمل سحب 200 ألف برميل يومياً من المخزونات خلال العام الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير البنك القول إنه من المتوقع وصول سعر النفط، خلال الربع الأول إلى 89 دولاراً للبرميل، و92 دولاراً للبرميل، خلال الربع الثاني، و95 دولاراً للبرميل، خلال الربع الثالث، و93 دولاراً خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وقال المحللون إن التوازنات في عامي 2025 و2026 تعني أن تجمع أوبك بلس سيظل مسيطراً على السوق بشكل جيد، خاصة إذا تم الحفاظ على التحسن في الالتزام بحصص الإنتاج للدول الأعضاء.