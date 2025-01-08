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اقتصاد

النفط يرتفع بدعم من انخفاض إمدادات «أوبك»

«أوبك»: القطاع غير النفطي بالإمارات يواصل أداءه القوي
8 يناير 2025 13:29

سنغافورة (رويترز) 
ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة أوبك، في حين أشارت بيانات تظهر زيادة غير متوقعة في فرص العمل في الولايات المتحدة إلى توسع النشاط الاقتصادي والنمو اللاحق في الطلب على النفط.
صعد خام برنت 37 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 77.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش. 
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتاً، أو 0.6 بالمئة إلى 74.69 دولار.
وأظهر مسح أجرته رويترز أن إنتاج أوبك النفطي انخفض في ديسمبر بعد زيادة لشهرين. 
وبددت أعمال صيانة الحقول في الإمارات زيادة إنتاج نيجيريا ودول أخرى في المجموعة.وفي روسيا، بلغ متوسط ​​إنتاج النفط 8.971 مليون برميل يومياً في ديسمبر، وهو أقل من هدف موسكو، حسبما ذكرت بلومبرج.
وأظهر مسح فرص العمل ودوران العمالة أن فرص العمل في الولايات المتحدة ارتفعت في نوفمبر، فيما انخفض عدد حالات التسريح، وكان العمال مترددين في الاستقالة.
وقال ييب جون رونج، المحلل لدى آي.جي: «تواصل البيانات الاقتصادية الأميركية القوية تعزيز آفاق الاقتصاد الأميركي والطلب على النفط، ويدعم ذلك أيضاً انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام».
وذكرت مصادر بالسوق، نقلاً عن بيانات معهد البترول الأميركي الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام انخفضت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات الوقود.
وفي المستقبل، يتوقع المحللون أن تنخفض أسعار النفط في المتوسط ​​هذا العام، مقارنة بعام 2024 بسبب زيادات الإنتاج من دول غير أعضاء في أوبك.
وقالت شركة بي.إم.آي التابعة لفيتش في مذكرة للعملاء: «نحن متمسكون بتوقعاتنا بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولاراً للبرميل في 2025، انخفاضاً من متوسط ​​80 دولاراً للبرميل في 2024».
وأضافت، «خفض التوقعات تقوده تقديراتنا للبيانات، والتي تشير إلى وجود فائض في المعروض خلال العام الجاري مع تفوق نمو المعروض على نمو الطلب بمقدار 485 ألف برميل يومياً».

 

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