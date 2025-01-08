«جوديير» تعتزم بيع «دنلوب» إلى سوميتومو اليابانية



واشنطن (د ب أ)

تعتزم شركة صناعة الإطارات الأميركية جوديير بيع علامتها التجارية دنلوب إلى شركة صناعة الإطارات اليابانية سوميتومو رابر إنداستريز.

وقالت الشركة الأميركية مساء أمس، إن الصفقة البالغة قيمتها 701 مليون دولار، تشمل علامة دنلوب وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بها في أوروبا وأميركا الشمالية وأوقيانوسيا.

ومن المتوقع إتمام الصفقة بحلول منتصف العام الحالي.

وقال مارك ستيوارت، الرئيس التنفيذي لشركة جوديير، إن هذه الصفقة مرحلة مهمة.

وأضاف، «هذه الصفقة لن تؤدى فقط إلى تحقيق قيمة كبيرة لمساهمينا، بل إنها تضع شركة جوديير في وضع أفضل لتعزيز تركيزنا على نمو علاماتنا التجارية الأساسية».

في الوقت نفسه، ستواصل جوديير تصنيع وبيع وتوزيع علامة دنلوب لعملاء الإطارات في أوروبا حتى 31 ديسمبر المقبل على الأقل.

وسيتم تمديد الاتفاق لمدة عام تلقائياً حتى 31 ديسمبر 2026 إذا لم يتفق الطرفان على إنهائه قبل ذلك. وبعد إتمام الاتفاق، ستورد جوديير بعض إطارات دنلوب إلى سوميتومو رابر إنداستريز في أوروبا لمدة 5 سنوات، بكمية مشتريات تبلغ 4.5 مليون إطار، خلال فترة 5 سنوات.

في الوقت نفسه، ستستعيد جوديير العلامات التجارية لإطارات دنلوب للشاحنات التجارية في أوروبا من سوميتومو على أساس طويل المدى.

وأشارت جوديير إلى أنها ستحتفظ بحقوقها في علامات دنلوب التجارية لإطارات الدراجات البخارية في أوروبا وأوقيانوسيا.