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اقتصاد

9.3 مليار دولار فائض الحساب الجاري في كوريا

كوريا الجنوبية تطلق مشروعاً لتطوير مسبار لاستكشاف الفضاء
8 يناير 2025 13:41

سيؤول (وام)
 أظهرت بيانات بنك كوريا المركزي، اليوم الأربعاء، أن جمهورية كوريا سجلت فائضاً في الحساب الجاري للشهر السابع على التوالي في نوفمبر 2024، مدفوعا بالأداء القوي لأشباه الموصلات.

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وذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء، أن فائض الحساب الجاري للبلاد بلغ 9.3 مليار دولار أميركي خلال نوفمبر، منخفضاً من فائض قدره 9.78 مليار دولار في الشهر الذي سبقه، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي.
وسجلت كوريا فائضاً في الحساب الجاري منذ مايو، كما تضاعف الفائض المتراكم لأول 11 شهراً من عام 2024 ثلاث مرات تقريباً، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ليصل إلى 83.54 مليار دولار.
وسجل حساب السلع فائضاً بقيمة 9.3 مليار دولار خلال نوفمبر الماضي، مسجلاً فائضاً لمدة 20 شهراً متتالياً، فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 1.2% على أساس سنوي في نوفمبر، لتصل قيمتها إلى 57.1 مليار دولار مع ارتفاع صادرات أشباه الموصلات بنسبة 29.8%، بينما انخفضت الواردات بنسبة 4.4% إلى 47.35 مليار دولار في الشهر.
وتوقع البنك المركزي أن تسجل جمهورية كوريا فائضاً في الحساب الجاري بقيمة 90 مليار دولار خلال عام 2024، و80 مليار دولار خلال عام 2025.

 

كوريا الجنوبية
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