أجندة فعاليات «دبي التجاري العالمي» ترسخ مكانة دبي مركزاً دولياً للأعمال

دبي (الاتحاد)

كشف مركز دبي التجاري العالمي عن مجموعة من الفعاليات الرائدة خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تتضمن أجندة الفعاليات أكثر من 100 فعالية ومعرض ومؤتمر ضمن القطاعات الرئيسية سريعة النمو مثل الرعاية الصحية والأدوية والأغذية والمشروبات والأمن والسياحة والتمويل، ويعمل المركز على تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والابتكار من خلال تنظيم واستضافة مجموعة رائدة من الفعاليات، إضافة إلى تعزيز مساهمته الاقتصادية، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وقال ماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: «في عام 2025، يواصل مركز دبي التجاري العالمي دعم الابتكار والتميز، مع التركيز القوي على الارتقاء بمعايير قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. وتسلط فعاليات النصف الأول الضوء على القطاعات المزدهرة والناشئة في بيئة الأعمال العالمية، وستعمل أجندة فعالياتنا على دفع النمو الاقتصادي في دبي وتعزيز الأعمال والتجارة، حيث تتضمن عدداً من المعارض الجديدة، بالإضافة إلى فعاليات كبرى رائدة مثل معرض ومؤتمر الصحة العربي، ومعرض الخليج للأغذية - جلفود، وسوق السفر العربي.

وأضاف جلفار: انسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، نلتزم بتعزيز مكانة دبي كمركز أعمال عالمي رائد والسعي لتحقيق هدفنا الطموح المتمثل في رفع عدد فعالياتنا بواقع ضعفين، ورفع مساهمة المركز في اقتصاد دبي بواقع ثلاث مرات بحلول عام 2033».

وتتضمن أجندة فعاليات مركز دبي التجاري العالمي، خلال النصف الأول من عام 2025، عدداً من الفعاليات التجارية والاستهلاكية الرائدة على مستوى العالم، ومنها: مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات) (7 - 9 يناير)، والمعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة (إنترسيك) (14-16 يناير)، ومعرض آي إف إكس (15 - 16 يناير)، ومعرض ومؤتمر الصحة العربي (27 - 30 يناير)، وعالم القهوة - دبي (10- 12 فبراير)، ومعرض الخليج للأغذية - جلفود (17 - 22 فبراير)، ومعرض دبي الدولي للخيل (17 - 19 مارس)، ومعرض الشرق الأوسط للطاقة (7 - 9 أبريل)، ومعرض فنون العالم دبي (17- 20 أبريل)، وسوق السفر العربي (28 أبريل - 2 مايو)، والمعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية (كابسات) (13 - 15 مايو)، والقمة الشرطية العالمية (13- 15 مايو)، ومعرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات (جيسيك) (16- 18 مايو)، ومؤتمر سيملس الشرق الأوسط 2025 (20 - 22 مايو)، ومعرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية (24 - 25 يونيو).

وفي بداية العام واحتفالاً بالذكرى الثلاثين لانطلاقته، سيجمع مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات) (7 - 9 يناير) مختلف الجهات المعنية ضمن سلسلة القيمة الدوائية لمدة ثلاثة أيام للتواصل وتبادل المعرفة وإبرام الاتفاقيات التجارية. كما يستقطب هذا الحدث الرائد مجموعة من جهات التوريد الرائدة عالمياً في مجال الأدوية.

وتعود النسخة السادسة والعشرون من المعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة (إنترسيك) (14- 16 يناير)، الفعالية الرائدة عالمياً لخدمات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق، في هذا التوقيت المهم الذي يتواصل فيه تطور وازدياد التهديدات العالمية، ويجمع هذا المنتدى البارز بين الشركات الأمنية والمتخصصين من أجل استكشاف الحلول الاستراتيجية، وعرض التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء وأثرها في تطوير ممارسات الحماية والسلامة.

ويعد معرض آي إف إكس في دبي (15- 16 يناير) الفعالية الأولى والأكبر على مستوى العالم في مجال التداول عبر الإنترنت، والذي تطور ليصبح الحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في القطاع، حيث يهدف إلى تمكين منظومة التداول العالمي على الإنترنت. وتستقطب فعالية عام 2025 أبرز الخبراء في مجال التداول على الإنترنت، والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية من جميع أنحاء أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

وتقام الدورة الخمسون من معرض ومؤتمر الصحة العربي (27 - 30 يناير) في عام 2025، ما يعزز مكانته كأبرز فعالية مخصصة لقطاع الرعاية الصحية وعلى مدار العقود الخمسة الماضية، كان المعرض منصة فعالة لمعالجة أبرز التحديات الملحة في قطاع الرعاية الصحية على مستوى العالم، وتطور الحدث ليصبح وجهة عالمية للقطاع، حيث يستقطب أكثر من 3,000 مشارك من أكثر من 70 دولة، من الشخصيات المؤثرة في قطاع الرعاية الصحية والجهات الحكومية، ومديري المستشفيات والعيادات، والأطباء، ويتيح فرصاً لا مثيل لها للتواصل وتبادل المعرفة وعقد الشراكات، ما يساهم في رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية على مستوى العالم.

ويشهد شهر فبراير عودة معرض عالم القهوة دبي (10- 12 فبراير) في دورته الرابعة، استكمالاً للنجاح اللافت الذي حققته الدورات الثلاث السابقة، حيث يجمع المعرض بين أبرز منتجي ومصنعي وتجار القهوة ومتاجر التجزئة والقطاع الأوسع نطاقاً. ويعتبر المعرض من الفعاليات المهمة للغاية، حيث تشير التوقعات إلى وصول قيمة سوق القهوة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1,33 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3,6% خلال السنوات الخمس القادمة. ويمثل الحدث المتخصص معرضاً رئيسياً لقطاع القهوة المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنصة استراتيجية للشركات التي تسعى إلى الاستفادة من سوق المنطقة سريع النمو.

ويعتبر معرض الخليج للأغذية - جلفود (17- 22 فبراير)، والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، أكبر معرض سنوي للأغذية والمشروبات في العالم، حيث يمتد على مساحة تزيد على مليون قدم مربعة. ويستضيف المعرض، الذي يقام في دورته الثلاثين، أكثر من 5,000 شركة تعرض أكثر من 100,000 منتج مرتبط بالأغذية والمشروبات وخدمات المطاعم. ويوفر جلفود فرصاً قيّمة لبناء العلاقات وإبرام الصفقات وإطلاق المنتجات والإعلان عن التطورات الجديدة في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة. كما يستضيف المعرض حفل جوائز جلفود جرين (Gulfood Green)، التي تحتفي بالتميز في مجال الاستدامة، وتشجع على اعتماد أفضل الممارسات الصديقة للبيئة على امتداد قطاع الأغذية والمشروبات، ومسابقة يوث إكس للطهاة الشباب (YouthX Young Chef Challenge) التي تسلط الضوء على المواهب الناشئة في مجال الطهي. ويتضمن المعرض أيضاً فعالية فودفيرس (Food Verse) التي تتيح للزوار تجربة التطبيقات العملية للتكنولوجيا الحديثة التي من شأنها رسم ملامح القطاع في المستقبل.

ويعد معرض دبي الدولي للخيل (17 - 19 مارس) أكبر منصة تجارية في المنطقة لقطاع الفروسية، والتجمع التجاري الأكثر تحقيقاً للأرباح في قطاع الخيول، والذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات. ويقدم المعرض مجموعة متنوعة ومميزة من الفعاليات والأنشطة بدورته لعام 2025، منها بطولة دبي الدولية للجواد العربي. وباعتباره فعالية الفروسية الأكثر شهرة في المنطقة، يقدم معرض دبي الدولي للخيل مجموعة من الفرص المثالية أمام الموردين في القطاع للتواصل مع المهتمين بالخيول ومالكيها ومربيها ومالكي إسطبلات الخيول ونوادي الفروسية مع الاحتفال بالتراث والتميز في رياضة الفروسية، ما يوفر منصة فريدة تخدم المصالح التجارية والثقافية في عالم الفروسية.

ويشمل شهر أبريل الدورة التاسعة والأربعين من معرض الشرق الأوسط للطاقة (7-9 أبريل)، الذي يعد أبرز فعالية متكاملة للطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويجمع قادة قطاع الطاقة لمناقشة أبرز المواضيع ورسم ملامح مستقبل القطاع.

أصبح معرض فنون العالم دبي، الذي يُقام على مدار أربعة أيام (17- 20 أبريل)، من أبرز الأحداث على قائمة الفعاليات الثقافية في دبي. وتقدم دورته الحادية عشرة أكثر من 10,000 عمل فني تمثل أكثر من 400 معرض فني مرموق وفنانين مشهورين من أكثر من 60 دولة في مختلف أنحاء العالم في معرض ديناميكي يجمع بين السوق التجاري والتجارب المميزة. وتستند فلسفة المعرض إلى إتاحة الأعمال الفنية أمام الجميع، حيث يوفر أعمالاً فنية بأسعار معقولة تبدأ من 100 دولار أميركي.

ويعود معرض سوق السفر العربي (28 أبريل - 2 مايو) لتعزيز مكانته الرائدة على مستوى المنطقة في قطاع السفر الداخلي والخارجي. ويشكل هذا الحدث الذي يستمر أربعة أيام محطة أساسية تجمع بين الوجهات الدولية والعملاء والزوار التجاريين، وتوفر فرصاً للتواصل وعقد الاتفاقيات التجارية وتقديم العروض التفاعلية وإقامة الجلسات الحوارية.

تقام دورة عام 2025 من معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات - جيسك (16-18 مايو) تحت شعار «مستقبل جديد جريء: المرونة السيبرانية المدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي». ويعد المعرض منصة مثالية لمؤسسات الأمن السيبراني التي تهدف لاستكشاف فرص الشراكة والتعاون مع الشركات والجهات الحكومية في منطقة الخليج العربي. وتبرز مكانة هذا الحدث من خلال تسجيل دورة العام الماضي ثلاثة أرقام قياسية عالمية في «موسوعة غينيس» كأكبر درس للتوعية بإنترنت الأشياء، وأكبر عدد للجنسيات في درس التوعية بإنترنت الأشياء، وأكبر عدد للجنسيات في تدريب على الأمن السيبراني.

وتقام الدورة الرابعة من القمة الشرطية العالمية خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو، برعاية شرطة دبي وبتنظيم من دي إكس بي لايف، ذراع تقدّيم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي. وتعتبر الفعالية التجمع العالمي الأبرز للابتكار والتعاون في مجال إنفاذ القانون، حيث تجمع بين المتخصصين في إنفاذ القانون والحكومات وصناع السياسات وقادة القطاع. وتقام دورة هذا العام تحت شعار «ما وراء الشارة: رسم ملامح حقبة جديدة للعمل الشرطي»، وتدعو مجتمع إنفاذ القانون العالمي للارتقاء بمعايير الأمن والسلامة العامة من خلال الابتكار والتعاون، وتسليط الضوء على الاتجاهات الناشئة والتقنيات الرائدة والاستراتيجيات المبتكرة لمعالجة التحديات المتطورة في مجال الشرطة. ومن المتوقع أن تكون قمة 2025 الأكبر على الإطلاق، حيث تستقبل أكثر من 17,000 زائر، وأكثر من 250 عارضاً، وأكثر من 200 متحدث عالمي، وأكثر من 100 رئيس شرطة من أكثر من 100 دولة مشاركة، ما يعزز مكانتها كحدث رئيسي لتعزيز قدرات إنفاذ القانون العالمية وعقد الشراكات.

ويعد المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية (كابسات) (13 - 15 مايو) فعالية رائدة وفريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويستقطب المعرض، الذي انطلقت دورته الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، المشاركين من أكثر من 120 دولة للمساهمة في تقدم الريادة الفكرية والابتكار وأفضل الممارسات والتنوع داخل مجتمع الإعلام والترفيه العالمي.

ويركز معرض سيملس الشرق الأوسط 2025 (20 - 22 مايو) على مستقبل التجارة الرقمية ويجمع بين قادة مجالات المدفوعات الرقمية، والتقنيات المالية، والخدمات المصرفية، وتجارة التجزئة، والتجارة الإلكترونية، والبطاقات الائتمانية وبطاقات التعريف الشخصية. ومن المقرر أن يشارك في دورة هذا العام أكثر من 750 جهة عارضة و800 متحدث، ما يوفر منصة للتواصل وتبادل المعرفة وعرض أحدث الابتكارات والاتجاهات في مجال التجارة الرقمية.

وفي ختام النصف الأول من عام 2025، سيشهد شهر يونيو مجموعة متنوعة من الفعاليات، تتضمن معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية (24 - 25 يونيو)، وهو أكبر فعالية للنقل وأكثرها تأثيراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتميز المعرض بتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات والاستراتيجيات في قطاع السكك الحديدية، وتكتسب دورة هذا العام أهمية خاصة من خلال إقامة معرض موبيليتي لايف الشرق الأوسط في نفس الموقع. ويأتي هذا التعاون في وقت مهم، حيث يتماشى مع التقدم السريع الذي تشهده المنطقة في مجال أتمتة السكك الحديدية والنقل.

واختتم جلفار حديثه قائلاً: «ترسّخ أجندة فعاليات مركز دبي التجاري العالمي للنصف الأول من عام 2025 مكانة دبي كوجهة رائدة في المنطقة لاستضافة الفعاليات التجارية الدولية الكبرى في مختلف القطاعات، وتعكس التزامنا بزيادة فرص التواصل والنمو والابتكار لمجتمع الأعمال العالمي، وحرصنا على دفع عجلة النمو في دبي وتحقيق أهدافها الاقتصادية».