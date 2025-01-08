«غرفة دبي العالمية» تدعم توسع شركة تكنولوجيا زراعية إماراتية في أفريقيا



دبي (الاتحاد)

دعمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، شركة التكنولوجيا الزراعية «فارم تو بليت»، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، لتسهيل توسعها إلى مملكة إسواتيني في أفريقيا، حيث وقعت الشركة مؤخراً اتفاقية لتوفير خدماتها ومشاركة خبراتها في سوق إسواتيني.

وقامت الغرفة من خلال مكتبها التمثيلي الخارجي في موزمبيق بتعريف شركة «فارم تو بليت» على الشركاء المحتملين والجهات المعنية في مملكة إسواتيني الواقعة جنوب قارة أفريقيا، وبادرت بترتيب اجتماعات عمل ثنائية للشركة، وتزويدها بالدعم الاستشاري خلال مرحلة بحث فرص التعاون والشراكات.

وبفضل الدعم الذي قدمته غرفة دبي العالمية، أبرمت «فارم تو بليت»، التابعة لشركة «باراماونت سوفتوير سوليوشنز» المتخصصة بالحلول البرمجية، شراكة مع المجمع الملكي للعلوم والتكنولوجيا في إسواتيني بهدف تحديث سلاسل توريد الأغذية الزراعية، وتعزيز الاستدامة، وتمكين المزارعين المحليين من تطوير ممارساتهم الزراعية بالاستفادة من التقنيات المتقدمة التي توفرها الشركة.

وبموجب اتفاقية الشراكة، ستقوم «فارم تو بليت» بتزويد مملكة إسواتيني بحلول متكاملة لسلاسل توريد الأغذية الزراعية، وذلك من أجل مساعدة المزارعين على زيادة دخلهم وربحيتهم من خلال تبني عمليات قائمة على البيانات، بالإضافة إلى تطوير القدرات، وزيادة الثقة في المنتجات الغذائية وضمان جودتها، وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال الترويج للمنتجات المحلية وتحسين قابلية تصديرها، ودعم قدرات الإنتاج المحلي من المواد الغذائية في مملكة إسواتيني.

وقالت معالي سافانا مازيا وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مملكة إسواتيني، إن دخول هذه الشركة إلى المملكة بدعم من غرفة دبي العالمية يعكس التزامنا بالابتكار التكنولوجي والتحول الزراعي.

وأكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي الحرص على دعم الشركات المحلية للاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق العالمية، مما يعزز من قدرة مجتمع الأعمال في دبي على النمو المستدام والمساهمة بفعالية في تعزيز تنافسية شركات دبي في أسواق العالم.

وقال برامود ساجا، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«فارم تو بليت»، إن التوسع إلى مملكة إسواتيني خطوة تعكس الالتزام بتعزيز أواصر التعاون العالمي وتمكين المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي.