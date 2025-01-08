الأربعاء 8 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

2.28 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال ديسمبر

2.28 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال ديسمبر
8 يناير 2025 18:34

 
عجمان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
893 مليار درهم تصرفات عقارية في 4 إمارات


بلغت التصرفات العقارية في عجمان، خلال شهر ديسمبر الماضي، 2.28 مليار درهم، محققة نمواً قياسياً بنسبة 102 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، وذلك حسب الإحصائيات الواردة في التقرير العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري.
وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن عدد التصرفات العقارية خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ 1169 تصرفاً عقارياً، فيما بلغ عدد التداولات العقارية 935 عملية تداول بقيمة إجمالية تجاوزت 1.86 مليار درهم، موضحاً أن منطقة «الجرف 1» شهدت أعلى قيمة مبايعة بـ 300 مليون درهم.
وقال المهيري إن سوق عجمان العقاري يشهد نمواً غير مسبوق ويحقق أرقاماً قياسية تعكس جودة القطاع وتنوع فرص الاستثمار وملائمتها لمختلف شرائح المستثمرين المهتمين بممارسة أعمالهم في إمارة عجمان، والاستفادة من مميزاتها الاستثنائية وتنافسيتها العالية.
وأشار إلى تسجيل 148 عملية رهن في ديسمبر الماضي، بقيمة إجمالية تجاوزت 252.8 مليون درهم حيث سُجلت أعلى قيمة رهن بـ 11.2 مليون درهم في منطقة «الجرف الصناعية 3».
وتصدر مشروع «مدينة الإمارات» قائمة المشروعات الرئيسية الأكثر تداولاً، متقدماً على كل من مشروعي «أبراج المدينة» و«عجمان ون»، وجاء «حي الحليو 2» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولا، يليه كل من «الزاهية» و«الياسمين».

التصرفات العقارية
آخر الأخبار
شرطة الشارقة تطلق خدمة تجديد المركبات عن بعد
علوم الدار
شرطة الشارقة تطلق خدمة تجديد المركبات عن بعد
اليوم 17:20
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بالقانون الاتحادي الجديد في شأن الأحوال الشخصية
علوم الدار
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بالقانون الاتحادي الجديد في شأن الأحوال الشخصية
اليوم 19:26
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه رسالة توعية للسائقين في حالة الحوادث المرورية البسيطة
اليوم 19:14
حمدان بن محمد: تحية باسم الوطن لكل جندي وضابط وفرد من أفراد قواتنا المسلحة
علوم الدار
حمدان بن محمد: تحية باسم الوطن لكل جندي وضابط وفرد من أفراد قواتنا المسلحة
اليوم 19:10
«الرابطة الإنجليزية» تسخر من مدرب أرسنال!
الرياضة
«الرابطة الإنجليزية» تسخر من مدرب أرسنال!
اليوم 19:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©