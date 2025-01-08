2.28 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال ديسمبر



عجمان (الاتحاد)



بلغت التصرفات العقارية في عجمان، خلال شهر ديسمبر الماضي، 2.28 مليار درهم، محققة نمواً قياسياً بنسبة 102 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، وذلك حسب الإحصائيات الواردة في التقرير العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن عدد التصرفات العقارية خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ 1169 تصرفاً عقارياً، فيما بلغ عدد التداولات العقارية 935 عملية تداول بقيمة إجمالية تجاوزت 1.86 مليار درهم، موضحاً أن منطقة «الجرف 1» شهدت أعلى قيمة مبايعة بـ 300 مليون درهم.

وقال المهيري إن سوق عجمان العقاري يشهد نمواً غير مسبوق ويحقق أرقاماً قياسية تعكس جودة القطاع وتنوع فرص الاستثمار وملائمتها لمختلف شرائح المستثمرين المهتمين بممارسة أعمالهم في إمارة عجمان، والاستفادة من مميزاتها الاستثنائية وتنافسيتها العالية.

وأشار إلى تسجيل 148 عملية رهن في ديسمبر الماضي، بقيمة إجمالية تجاوزت 252.8 مليون درهم حيث سُجلت أعلى قيمة رهن بـ 11.2 مليون درهم في منطقة «الجرف الصناعية 3».

وتصدر مشروع «مدينة الإمارات» قائمة المشروعات الرئيسية الأكثر تداولاً، متقدماً على كل من مشروعي «أبراج المدينة» و«عجمان ون»، وجاء «حي الحليو 2» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولا، يليه كل من «الزاهية» و«الياسمين».