«دبي للطيران المدني» توقع مذكرة تفاهم لتنظيم التوصيل بالطائرات دون طيار



دبي (الاتحاد)



وقعت هيئة دبي للطيران المدني مذكرة تفاهم مع شركة كيتا درون؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التوصيل باستخدام الطائرات دون طيار، مع التركيز على ضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة في أجواء دبي، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المحلية والمعايير الدولية.

وقع مذكرة التفاهم كل من محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، والدكتور ينيان ماو، رئيس شركة كيتا درون.

وتشمل مجالات التعاون تقييم واعتماد مناطق تشغيل الطائرات دون طيار، مع التركيز على ثلاثة محاور أساسية، وهي تقييم متطلبات البنية التحتية للمناطق المخصصة للطائرات دون طيار، ومراجعة متطلبات المجال الجوي لهذه المناطق وأخيراً تقييم احتياجات أمن وسلامة الأجواء في عمليات التوصيل باستخدام الطائرات دون طيار بما يعزز من تنسيق الاستخدام الفعال والآمن لعمليات التوصيل باستخدام الطائرات بدون طيار.

وقال محمد لنجاوي، إن هذا التعاون يعكس التزام الهيئة بتوجيهات القيادة الرشيدة لتمكين التوصيل بالطائرات دون طيار، وتوفير بنية تحتية مبتكرة تُمكن الشركات من اختبار حلولها الجديدة ضمن بيئة نموذجية وآمنة، مؤكداً الحرص المستمر على تطوير لوائح تنظيمية تركز على توفير البيئة المناسبة لمثل هذا النوع من التكنولوجيا الناشئة في قطاع الطيران مع الحرص الدائم على تعزيز معايير السلامة والأمن الخاصة بأجواء إمارة دبي وضمان تنظيم العمليات التشغيلية بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية.

وأوضح مدير عام هيئة دبي للطيران المدني أن «الهيئة» تسعى لتعزيز معايير أمن وسلامة المجال الجوي لإمارة دبي وخلق البيئة الاستثمارية الجاذبة والمحفزة والتي تجذب بدورها الاستثمارات الخارجية.

وقال رئيس شركة كيتا درون، إن الشراكة مع هيئة دبي للطيران المدني علامة على تعاون طويل الأمد بين الجهتين، مشيراً إلى أن كييتا درون ستتمكن بفضل دعم «الهيئة» من توسيع أعمالها من خلال إنشاء مسارات في جميع أنحاء إمارة دبي، وتقديم المزيد من الخدمات، والقيام بمبادرات جديدة في دبي وبشكل مستمر.

وتستهدف مذكرة التفاهم أيضاً تعزيز التنسيق المشترك في إطار تحقيق أهداف السلامة الفعالة لأجواء دبي، حيث تلتزم شركة «كيتا درون» بتنفيذ العمليات ضمن المناطق المعتمدة وفقاً للوائح هيئة دبي للطيران المدني، فيما ستوفر الهيئة الدعم اللازم للشركة، بما في ذلك تسهيل التواصل مع الجهات الحكومية المعنية للمضي قدماً في إنشاء مسارات جديدة للطائرات دون طيار، وتعزيز نمو اقتصاد الطيران على ارتفاعات منخفضة في إمارة دبي.