110 عارضين يشاركون في «إيكرس» العقاري بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن معرض الشارقة العقاري «إيكرس» الذي تقام فعالياته تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير 2025 بمركز إكسبو الشارقة، سيشهد هذا العام دورة هي الأضخم في تاريخه بمشاركات قياسية لأكثر من 110 عارضين من كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري، وأهم المطورين العقاريين من كافة إمارات الدولة والمنطقة، بالإضافة إلى مشاركين ينضمون للمرة الأولى للمعرض.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مقر غرفة الشارقة، بحضور محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعبدالعزيز راشد آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، وسعيد غانم السويدي، رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات في غرفة الشارقة رئيس اللجنة التنظيمية للمعرض، وسالم علي الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال بغرفة الشارقة، و«نواف عبيد» الرئيس التنفيذي لمعرض «الشارقة العقاري -إيكرس»، وسلطان شطاف، المدير التجاري لمركز إكسبو الشارقة، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الرسمية والخاصة والإعلامية الراعية للمعرض.

ويشهد المعرض الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة، وتقام فعالياته على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع الإعلان عن الإطلاق الأول لعدد من المشاريع العقارية النوعية في داخل دولة الإمارات وخارجها، بالإضافة إلى مجموعة من أحدث المشاريع والفرص الاستثمارية والتي تتنوع ما بين العقارات السكنية والصناعية والأراضي والمشاريع الفندقية والضيافة سواء الجاهزة أو قيد الإنشاء، في حين ستتنافس الشركات المشاركة في تقديم الخصومات والعروض الحصرية والتي سيتم إزاحة الستار عنها خلال المعرض.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي أن معرض الشارقة العقاري «إيكرس» الذي يسجل هذا العام أضخم دورة منذ انطلاقه، وبمشاركات محلية وإقليمية ودولية واسعة من أهم شركات التطوير والاستثمار العقاري، يعكس المكانة الرائدة والسمعة التي يحظى بها الحدث في الأوساط العقارية العالمية، كمنصة استراتيجية لدعم التطوير العقاري وتبادل الخبرات والتجارب، وإتاحة الفرصة للمشاركين لعرض أحدث وأبرز مشاريعهم العقارية في داخل أو خارج دولة الإمارات.

من جهته أشار عبد العزيز راشد آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إلى أن مساهمة دائرة التسجيل العقاري في تنظيم المعرض تأتي في إطار استراتيجية الدائرة لدعم القطاع العقاري في إمارة الشارقة، وتعزيزاً لموقع الإمارة كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري المستدام.