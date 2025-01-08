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اقتصاد

350 من قادة صناعة الصلب يشاركون في «ستيل فاب» بالشارقة

350 من قادة صناعة الصلب يشاركون في «ستيل فاب» بالشارقة
9 يناير 2025 01:08

الشارقة (الاتحاد)

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يستعد مركز إكسبو الشارقة لتنظيم النسخة الـ 20 من معرض الفولاذ والصلب «ستيل فاب 2025»، الحدث الأضخم في قطاع الأعمال المعدنية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يجمع خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير الجاري أكثر من 600 علامة تجارية من كبريات العلامات العالمية و350 عارضاً محلياً ودولياً من 33 دولة، يمثلون كبار رواد الصناعة.
ويلتقي في المعرض الذي يقام بدعم من «غرفة تجارة وصناعة الشارقة» على مدى 4 أيام رواد صناعة الحديد والصلب وكبار المنتجين العالميين من دول رائدة في الصناعة تشمل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة والصين وهولندا والهند، وممثلو شركات محلية وإقليمية.
وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، أن صناعة الحديد والصلب من الصناعات الأساسية في دولة الإمارات، وتسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، بفضل الرؤية الطموحة للدولة ومبادراتها الهادفة إلى تحقيق الريادة الصناعية ضمن «مشروع 300 مليار» ومبادرة «اصنع في الإمارات».

مركز إكسبو الشارقة
الشارقة
إكسبو
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