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اقتصاد

آفاق واعدة للاكتتابات العامة بدعم من أداء أسواق الإمارات

آفاق واعدة للاكتتابات العامة بدعم من أداء أسواق الإمارات
9 يناير 2025 01:08

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

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يفتح الاكتتاب العام الأولي لشركة «طلبات» الباب أمام المزيد من الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2025، حسب توقعات منصة بيانات رأس المال الاستثماري «ماغنيت».
وأكد تقرير «ماغنيت»، الصادر أمس بعنوان «توقعاتنا الخمسة لأسواق رأس المال الجريء الناشئة في عام 2025»، أن الأداء الرائع لسوق دبي المالي والبورصة السعودية ينبئ بنظرة واعدة بشأن آفاق نشاط الاكتتابات العامة الأولية خلال عام 2025، ومع توقع مثل هذا النشاط الواعد للاكتتاب العام الأولي، ستضيف «ماغنيت» بيانات الاكتتابات العامة الأولية في عام 2025 ضمن دليل أسواق رأس المال الجريء الناشئة (EVMs). 
وجمعت «دليفري هيرو» لخدمات التوصيل حوالي 7.5 مليار درهم (ملياري دولار) من الطرح العام الأولي لحصة 20% من أسهم وحدتها «طلبات هولدينغ بي إل سي» في سوق دبي المالي، ليصبح أكبر اكتتاب عام أولي لشركة تكنولوجيا عالمياً والأكبر في الإمارات خلال 2024، فيما جمعت سبع شركات إماراتية 6 مليارات دولار (22 مليار درهم) بعد طرحها للاكتتاب العام في عام 2024 هي «طلبات»، و«لولو للتجزئة»، و«أيه دي إن إتش للتموين»، و«إن إم دي سي اينيرجي»، و«ألف للتعليم»، و«سبينيس»، و«باركن».
وأشار التقرير إلى وجود فرصة جيدة لنشاط سوق الاكتتابات العامة الأولية، حيث اتضح ذلك من الاكتتابات التي تمت قبل نهاية النصف الثاني من عام 2024، متوقعاً اكتتابين أو ثلاثة اكتتابات عامة أولية أخرى من قبل شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا في عام 2025، وأن يكون الجمع بين الإصلاحات التنظيمية، وتطوير العروض الثانوية للسيولة، والحوافز المالية الحكومية لتشجيع تطوير السوق، عوامل محفزة لنشاط الاكتتابات العامة الأولية، بالإضافة إلى التعاون بين البورصات الدولية وزيادة إقبال ومشاركة المستثمرين المحليين.
وذكر تقرير «ماغنيت» أن الإمارات جذبت تمويلات لرأس المال الجريء الاستثماري بلغت 613 مليون دولار في عام 2024، لتأتي في الصدارة من حيث عدد الصفقات مستحوذة على نسبة 33% من الصفقات، في حين جاءت السعودية في المقدمة من حيث حجم التمويلات مستحوذة على نسبة 40% لتحافظ على مكانتها كأكبر وجهة لتمويل رأس المال الاستثماري في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي. 
وأوضح التقرير أن ذلك تحقق في ظل تراجع التمويل بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان وتركيا وجنوب شرق آسيا إلى 9.1 مليارات دولار، وهو ما يقل بنسبة 40% عن الرقم المسجل في 2023، حيث تحول المستثمرون نحو الاستثمارات التي تكون في مراحلها المبكرة، ولذا جمعت الشركات الناشئة في المنطقة 1.5 مليار دولار، ما يعد أقل بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق. وأشار التقرير إلى أنه في الوقت نفسه، شهدنا في منطقة الشرق الأوسط اهتماماً كبيراً من جانب المستثمرين على الرغم من التباطؤ الاقتصادي، مع زيادة إجمالي المستثمرين بنسبة 14%.
 وقال فيليب بهوشي، الرئيس التنفيذي لشركة ماغنيت، إن جولات التمويل الضخمة التي تتجاوز في العادة 100 مليون دولار، شكلت أقل من 20% من إجمالي التمويل العام الماضي، انخفاضاً من 30% في عام 2021، معتبراً أن هذا الاتجاه يعكس تحولاً كبيراً من جولات التمويل الكبيرة في المراحل المتأخرة نحو استثمارات تتراوح بين مليون دولار وخمسة ملايين دولار.

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