%66 حصة الناقلات الوطنية من طلبيات الطائرات بالشرق الأوسط

رشا طبيلة (أبوظبي)

تستحوذ الناقلات الوطنية الإماراتية على نحو %66 من إجمالي طلبيات الطائرات المعلنة لشركات الطيرات الكبرى والرئيسية في الشرق الأوسط للفترة بين 2024 و2029، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي طلبات الطائرات المعلنة من الناقلات الوطنية «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» و«العربية للطيران» و«فلاي دبي» التي تتسلمها بين 2024 و2029 بلغ 527 طائرة، بينما بلغ إجمالي الطلبيات من الناقلات الرئيسية في الشرق الأوسط 795 طائرة.

وتفصيلاً، فإن إجمالي طلبيات الطائرات لطيران الإمارات هي الأعلى في المنطقة للفترة بين 2024 و2029 بواقع 200 طائرة، وقت بلغ عدد طلبيات الطائرات لـ«الاتحاد للطيران» 100 طائرة، و«فلاي دبي» 113 طائرة، و«العربية للطيران» 114 طائرة.

وعلى صعيد إقليمي، بلغ إجمالي طلبيات الطائرات للخطوط السعودية 49 طائرة، و«فلاي ناس» 58 طائرة، والقطرية 112 طائرة، و«طيران الخليج» 13 طائرة، والطيران العُماني 12 طائرة، والملكية الأردنية 14 طائرة.

واستطاعت «الاتحاد للطيران» أن تكون الأسرع نمواً في المنطقة في السعة المقعدية لشهر ديسمبر الماضي، بحسب آخر البيانات الشهرية للمؤسسة، حيث سجلت 1131176 مقعداً بنمو 22.1%، في وقت سجلت «طيران الإمارات» أعلى سعة مقعدية الشهر الماضي بواقع 3221686 مقعداً بنمو 3.5%، وسجلت «فلاي دبي» 1239113 مقعداً، وحققت «العربية للطيران» 803355 مقعداً الشهر الماضي بنمو 4.2%. ووصل إجمالي السعة المقعدية المجدولة للرحلات الدولية في الشرق الأوسط في شهر ديسمبر الماضي نحو 23 مليون، حيث بلغت حصة الإمارات منها 7.7 مليون مقعد، بواقع 33.7% لتسجل الإمارات أعلى سعة مقعدية في المنطقة.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، يتوقع أن تستقبل مطارات الدولة نحو 150 مليون مسافر العام 2024، مقارنة مع 134 مليون مسافر العام 2023، بنمو يصل إلى نحو 12%،

نمو السعة المقعدية

صعدت الإمارات للمرتبة السابعة عشرة عالمياً والأولى شرق أوسطياً ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم خلال عام 2024 من حيث نمو السعة المقعدية المجدولة للرحلات في مطاراتها الدولية، وفقاً لبيانات مؤسسة «أو إيه جيه»،

وأظهرت البيانات تسجيل دولة الإمارات رابع أسرع معدل نمواً عالمياً في السعة المقعدية المجدولة للرحلات الدولية ذات الاتجاه الواحد عبر مطاراتها في عام 2024، والتي ارتفعت إلى 87.1 مليون، مقارنة مع 78.9 مليون مقعد في عام 2023، بنمو بلغ 10.5%.