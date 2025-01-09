الذهب يتراجع وسط ترقب لبيانات أميركية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس وسط جني أرباح بعد أن وصلت لأعلى مستوى في نحو أربعة أسابيع في الجلسة السابقة، وسط ترقب لتقرير للوظائف من المقرر صدوره غداً الجمعة بحثاً عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة في 2025.



وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2659.62 دولار للأوقية بحلول الساعة 0353 بتوقيت جرينتش، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2678.30 دولار.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 30.12 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 952.95 دولار وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 926.50 دولار.