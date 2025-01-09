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اقتصاد

شراكة بين «أبوظبي للاستدامة» و«الإمارات للألمنيوم»

شراكة بين «أبوظبي للاستدامة» و«الإمارات للألمنيوم»
9 يناير 2025 17:34

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن أسبوع أبوظبي للاستدامة، المنصة العالمية التي تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، توقيع شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، اتفاقية شراكة لمدة ثلاثة أعوام.
وقّع الاتفاقية محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وعبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم».
وبموجب الاتفاقية، ستكون شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» شريكاً داعماً لأسبوع أبوظبي للاستدامة من 2025 إلى 2027.
وقال محمد جميل الرمحي: «يجسد أسبوع أبوظبي للاستدامة توجهات دولة الإمارات ومساعيها الجادة لدعم عملية التنمية المستدامة وتحقيق التحول الاقتصادي المنشود، ويمثل الأسبوع منصة عالمية تتيح التعاون بين مختلف القطاعات، وتعزيز الحوار، وعقد الشراكات، بما يسهم في بناء نظم اقتصادية منخفضة الكربون، تعزز النمو بالتوازي مع الحد من التبعات البيئية، ويسرنا توقيع اتفاقية تمتد لثلاثة أعوام مع شركة (الإمارات العالمية للألمنيوم) التي تشاركنا الالتزام بتسريع تطوير حلول مستدامة، والتطلع لبناء مستقبل مرن ومزدهر يشمل الجميع».
وقال عبد الناصر بن كلبان: «يؤدي الألمنيوم دوراً أساسياً في تطوير المجتمعات الأكثر استدامة، ومن المهم أيضاً أن يتم إنتاجه وفقاً لمعايير الاستدامة، وتعد صناعة الألمنيوم من بين القطاعات التي يصعب خفض انبعاثاتها، ويعد إزالة الكربون من هذه القطاعات أحد الركائز الأساسية من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، ويسهم (أسبوع أبوظبي للاستدامة) في دعم التعاون المشترك بين القطاعات وجمع الأطراف المعنية الرئيسية لتبادل الخبرات وابتكار حلول للتحديات البيئية الأكثر إلحاحاً في العالم».

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