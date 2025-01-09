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اقتصاد

«غرفة رأس الخيمة» تبحث تعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة

«غرفة رأس الخيمة» تبحث تعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة
9 يناير 2025 17:38


رأس الخيمة (الاتحاد)
بحث محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، وروبرت رينز القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في دبي والإمارات الشمالية، سبل تعزيز العلاقات التجارية، وتنمية الشراكة بين أصحاب الأعمال في رأس الخيمة والولايات المتحدة الأميركية، وأهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات بين الجانبين.
جاء ذلك خلال استقبال النعيمي، القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية، يرافقه وفد من القنصلية، وبحضور الدكتور أحمد الشميلي مدير عام الغرفة بالوكالة. 
وأشاد النعيمي، بتطور العلاقات الاقتصادية الراسخة والقوية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، مؤكداً حرص الغرفة على توطيد العلاقات بين أصحاب الأعمال في رأس الخيمة والولايات المتحدة، وتبادل الزيارات للتعرف على جميع الفرص المتاحة للاستثمار لدى الجانبين.
ولفت إلى أن إمارة رأس الخيمة تزخر بصناعات في قطاعات عدة قائمة على استغلال الموارد الطبيعية المتوافرة فيها، ومنها الخامات التعدينية التي تختزنها سلاسل الجبال المحيطة بها. 
وتم خلال اللقاء استعرض السمات الاقتصادية التي تتميز بها إمارة رأس الخيمة، لاسيما وأن اقتصاد الإمارة يعد واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، وشهد توسعاً في مجالات عدة خلال السنوات القليلة الماضية، من خلال الخدمات التي تقدمها الغرفة لدعم القطاع الخاص في الإمارة، وتهيئة بيئة ملائمة للراغبين في دخول سوق العمل في رأس الخيمة.
ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين إمارة رأس الخيمة والولايات المتحدة، بلغ عام 2023 حوالي مليار و70 مليون درهم بزيادة نسبتها 41% عن العام السابق. 
من جانبه، أكد القنصل العام الأميركي أن زيارته تأتي انطلاقاً من الشراكة القائمة بين البلدين والتواصل الدائم مع الغرف التجارية.
وأوضح أن القنصلية الأميركية في دبي تسعى دائماً لتقديم التسهيلات التجارية وعقد المؤتمرات واللقاءات بين رجال الأعمال من الجانبين.
وفي نهاية اللقاء قدم رئيس مجلس إدارة الغرفة، درعاً تذكارياً للقنصل العام بمناسبة زيارته والوفد مرافق له للغرفة.

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