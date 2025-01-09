«الطيران المدني» تكشف عن اشتراطات تسجيل الطائرات بدون طيار



دبي(الاتحاد)

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن اشتراطات التسجيل في المنصة الوطنية الموحدة للطائرات بدون طيار التي تم إطلاقها مؤخراً بهدف تسجيل وتنظيم عمليات الطائرات بدون طيار في أجواء الدولة وضمان الالتزام بالقوانين والإجراءات التي تحقق سلامة الأفراد والممتلكات.

وأوضحت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس في مقرها في دبي أن إجمالي عدد الطائرات بدون طيار المسجلة بالدولة بلغ 23 ألف طائرة، موضحة أنه ومنذ إعلان رفع الحظر عن تسجيل الطائرات بدون طيار سجلت المنصة الوطنية الموحدة حتى الآن 93 شركة وتم استقبال 270 طلباً للأفراد.

وتحدث في المؤتمر الصحفي الذي نظمت الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومركز النقل المتكامل أبوظبي، العقيد جمال الحوسني، مدير إدارة الدعم الجوي بوزارة الداخلية، والمهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني، والمهندسة هنا محمد الكوخردي، مدير إدارة الطائرات بدون طيار بالإنابة بمركز النقل المتكامل بأبوظبي.

وتوفر المنصة مركزاً موحداً لتسهيل الإجراءات على المستخدمين من خلال إشراك جميع الجهات المعنية في مكان واحد، وتُعد ركيزة أساسية لدعم التطوير والتحسين المستمر في قطاع الطائرات بدون طيار.

كما تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، وذلك من خلال ضمان الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التكنولوجيا، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» ومئوية الإمارات 2071.

ووفقاً لمسؤولين بالهيئة فإنه يتعين على كل فرد يمتلك طائرة بدون طيار تزن 5 كيلوجرامات فيما دون، وكذلك الشركات التي تستخدم هذه الطائرات التسجيل على المنصة للحصول على الترخيص للطائرة، والتقدم بطلب للحصول على الموافقة المسبقة على كل عملية تشغيل عبر المنصة في مدة قد تستغرق نحو ساعتين في حال استيفاء كافة المتطلبات والشروط، مع مراعاة الالتزام بقواعد التشغيل الصادرة عن دوائر الطيران المدني المحلية.

وتتضمن اشتراطات التسجيل على المنصة والتي تتم من خلال الهوية الرقمية ضرورة الاطلاع على كافة الشروط واتباع خطوات التسجيل والتأكد من المناطق المسموح بالطيران بها، والتأكد من توفر نظام بث الهوية عن بعد في الطائرة.

فيما تتضمن اشتراطات التشغيل تقديم طلب التشغيل عبر المنصة، والالتزام بالمناطق المحددة في خارطة الطيران في التطبيق، والطيران بارتفاع لا يتجاوز 400 قدم (120 متر)، والالتزام بالطيران ضمن مستوى النظر وفي الفترة النهارية، عدم الطيران فوق التجمعات واحترام خصوصية الآخرين، الطيران بطريقة لا تشكل خطورة على سلامة الأفراد والممتلكات، والابتعاد عن المطارات ومهابط الطائرات العامودية، واتباع القواعد ودليل التعليمات للطائرة بدون طيار.

وتهدف هذه الاشتراطات إلى ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى الحفاظ على ممتلكات الأفراد وخصوصيتهم.