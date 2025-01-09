الخميس 9 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أبوظبي العالمي» ينشر لوائح تنظيم العمل الجديدة

.
9 يناير 2025 19:52


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM)، عن إصدار «لوائح تنظيم العمل الجديدة لعام 2024»، يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطة لتطوير وتحسين الأنظمة المتعلقة بالعمل بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية في ممارسات أنظمة العمل.
تهدف اللوائح إلى توفير المعلومات اللازمة من إرشادات شاملة لأصحاب العمل والموظفين بشأن حقوقهم والتزاماتهم، مما يعزز من تطوير منظومة العمل في أبوظبي العالمي (ADGM) ويسهم في تبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وتشمل التغييرات الرئيسية في لوائح تنظيم العمل الجديدة، تعديل تعريف «الموظف» لتمكين أصحاب العمل من توظيف الأفراد عن بُعد وإتاحة نماذج عمل أكثر مرونة، وتوضيح أي التباس أو غموض حول مستحقات الموظفين، بما في ذلك الموظفين بدوام جزئي، وتوضيح بعض المتطلبات المتعلقة بحصول الموظف على تصريح عمل وتأشيرة وإلغائهما، والتوسع في قائمة الالتزامات والمسؤوليات المتعلقة بالتمييز في مكان العمل.
وتسري لوائح تنظيم العمل الجديدة ابتداءً من 1 أبريل 2025، لتحل محل لوائح تنظيم العمل لعام 2019، وذلك بما يمنح الشركات الوقت الكافي لتعديل سياساتهم الداخلية وعقود العمل وغيرها من النواحي المتعلقة بالتوظيف والعمل لتتماشى مع المتطلبات المنصوص عليها في لوائح تنظيم العمل الجديدة.
وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM): يسرّنا أن نعلن عن نشر لوائح تنظيم العمل الجديدة والتي تعكس التزامنا الراسخ بتعزيز منظومة الأعمال الخاصة بنا وضمان أفضل الأطر التنظيمية والظروف الملائمة للشركات والموظفين على حد سواء، وتأتي هذه اللوائح الجديدة بينما نواصل التوسع والنمو وتعزيز الابتكار في أنظمة العمل، حيث ستوفر المعلومات اللازمة لمجتمع الأعمال، وتضمن الحماية والاستقرار المطلوبين لجميع الأطراف.
وأضاف: نلتزم بالعمل على تعزيز لوائحنا التنظيمية وتقديم الدعم والإرشاد اللازمين لمجتمعنا لضمان استدامة النجاح والتميز.

أخبار ذات صلة
تقرير صادر عن «القابضة»: الإمارات وجهة رائدة لرأس المال العالمي
«أبوظبي العالمي» يخفض رسوم التراخيص التجارية
سوق أبوظبي العالمي
آخر الأخبار
الإصابة تهدد مشاركة تشاكا مع ليفركوزن أمام دورتموند
الرياضة
الإصابة تهدد مشاركة تشاكا مع ليفركوزن أمام دورتموند
اليوم 20:13
سوق أبوظبي للأوراق المالية
اقتصاد
3.88 تريليون درهم القيمة السوقية للأسهم المحلية
اليوم 20:07
«الاقتصاد» تنظم ورشة عمل حول «منصة الأنشطة الاقتصادية»
اقتصاد
«الاقتصاد» تنظم ورشة عمل حول «منصة الأنشطة الاقتصادية»
اليوم 20:00
قمة المليار متابع تعلن أسماء المرشحين الخمسة للمنافسة على جائزتها
علوم الدار
قمة المليار متابع تعلن أسماء المرشحين الخمسة للمنافسة على جائزتها
اليوم 20:00
«إن إم دي سي إينيرجي» تفوز بعقد في تايوان بقيمة 1.136 مليار دولار
اقتصاد
«إن إم دي سي إينيرجي» تفوز بعقد في تايوان بقيمة 1.136 مليار دولار
اليوم 19:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©