«أبوظبي العالمي» ينشر لوائح تنظيم العمل الجديدة



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM)، عن إصدار «لوائح تنظيم العمل الجديدة لعام 2024»، يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطة لتطوير وتحسين الأنظمة المتعلقة بالعمل بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية في ممارسات أنظمة العمل.

تهدف اللوائح إلى توفير المعلومات اللازمة من إرشادات شاملة لأصحاب العمل والموظفين بشأن حقوقهم والتزاماتهم، مما يعزز من تطوير منظومة العمل في أبوظبي العالمي (ADGM) ويسهم في تبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وتشمل التغييرات الرئيسية في لوائح تنظيم العمل الجديدة، تعديل تعريف «الموظف» لتمكين أصحاب العمل من توظيف الأفراد عن بُعد وإتاحة نماذج عمل أكثر مرونة، وتوضيح أي التباس أو غموض حول مستحقات الموظفين، بما في ذلك الموظفين بدوام جزئي، وتوضيح بعض المتطلبات المتعلقة بحصول الموظف على تصريح عمل وتأشيرة وإلغائهما، والتوسع في قائمة الالتزامات والمسؤوليات المتعلقة بالتمييز في مكان العمل.

وتسري لوائح تنظيم العمل الجديدة ابتداءً من 1 أبريل 2025، لتحل محل لوائح تنظيم العمل لعام 2019، وذلك بما يمنح الشركات الوقت الكافي لتعديل سياساتهم الداخلية وعقود العمل وغيرها من النواحي المتعلقة بالتوظيف والعمل لتتماشى مع المتطلبات المنصوص عليها في لوائح تنظيم العمل الجديدة.

وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM): يسرّنا أن نعلن عن نشر لوائح تنظيم العمل الجديدة والتي تعكس التزامنا الراسخ بتعزيز منظومة الأعمال الخاصة بنا وضمان أفضل الأطر التنظيمية والظروف الملائمة للشركات والموظفين على حد سواء، وتأتي هذه اللوائح الجديدة بينما نواصل التوسع والنمو وتعزيز الابتكار في أنظمة العمل، حيث ستوفر المعلومات اللازمة لمجتمع الأعمال، وتضمن الحماية والاستقرار المطلوبين لجميع الأطراف.

وأضاف: نلتزم بالعمل على تعزيز لوائحنا التنظيمية وتقديم الدعم والإرشاد اللازمين لمجتمعنا لضمان استدامة النجاح والتميز.