«إن إم دي سي إينيرجي» تفوز بعقد في تايوان بقيمة 1.136 مليار دولار



أبوظبي (الاتحاد)

حصلت «إن إمدي سي إينيرجي» على عقد من «شركة تايوان للطاقة» «Taipower»، لتركيب خطوط أنابيب نقل الغاز بحرياً، والقيام بالأعمال الهندسية والإنشائية الشاطئية والتجريف، لمشروع تجديد المرحلة الثانية من محطة «تونغ شياو للطاقة» في تايوان.

ويشمل المشروع، الذي تبلغ تكلفته 1.136 مليار دولار، تصميم وبناء وتركيب خطوط أنابيب بحرية بطول 111 كم على أعماق تتراوح من 10 أمتار إلى 55 متراً، تمتد بين مدينتي تايتشونغ وتونغ شياو على الساحل الغربي لتايوان، بما في ذلك تنفيذ الأعمال الخاصة بتوصيل خط الأنابيب بين الشاطئ والمنطقة البحرية وأعمال التجريف لحوالي 6 ملايين متر مكعب.

ويأتي فوز مجموعة «إن إم دي سي» بهذا المشروع، الذي ستتولى تنفيذه «إن إم دي سي إينيرجي» مع الاستفادة من قدرات «إن إم دي سي دريدجينج اند مارين»، ليسلط الضوء على النهج المتكامل والمتعدد التخصصات الذي تتبعه المجموعة في إدارة وتنفيذ مشاريع عملاقة ومعقدة تشمل مختلف جوانبها، بما في ذلك الهندسة والتوريد والبناء.

وقال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي، مجموعة إن إم دي سي: «يُرسِّخ هذا العقد المهم ريادة شركة إن إم دي سي إينيرجي في مجالات الهندسة والحلول البحرية، ويُسهم بفعالية في دعم طموحات تايوان للتحول نحو الطاقة النظيفة، ولا يقتصر وجودنا في تايوان على تنفيذ مشاريع البنية التحتية، بل يعكس رؤيتنا الراسخة لابتكار حلول مستدامة تُعزِّز أمن الطاقة ومرونتها في منطقة ذات أهمية استراتيجية متزايدة.

وأضاف: «هذا الإنجاز يُمثل خطوة مفصلية تؤكد التزامنا بتقديم خدمات فائقة الجودة مبنية على خبراتنا العميقة والمتكاملة، كما يبرز دورنا الريادي في وضع معايير جديدة للمشاريع التي تصنع أثراً إيجابياً ومستداماً على الصعيد العالمي».

من جانبه، قال أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي، إن إم دي سي إينيرجي: «بذلنا جهوداً دؤوبة على مر السنوات الثلاث الماضية لتوسيع عملياتنا في قطاع الطاقة المتجددة في تايوان، وقمنا ببناء شراكات نوعية بهدف استغلال الفرص المتاحة في قطاع الطاقة بشتى أنواعها، وسيسهم تعاوننا مع "شركة تايوان للطاقة" في تعزيز وجودنا في تايوان وجنوب شرق آسيا».

ويعزز هذا العقد حضور «إن إم دي سي» في تايوان، إذ تسهم الشركة بفاعلية في تعزيز مبادرات الطاقة المتجددة.