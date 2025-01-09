3.88 تريليون درهم القيمة السوقية للأسهم المحلية



حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية اليوم الخميس، ليغلق مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع بنسبة 0.38%، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة طفيفة، ليفقد 3 نقاط فقط مقارنة بإغلاق أمس.

واستقرت القيمة السوقية للأسهم المحلية عند مستوى 3.885 تريليون درهم، موزعة بواقع 2.968 تريليون درهم لسوق أبوظبي، ونحو 916.88 مليار درهم لسوق دبي المالي، في حين بلغت مكاسب سوق دبي المالي 3.66 مليار درهم، تراجعت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 3.17 مليار درهم.

وتزامن ذلك مع استقطاب سيولة إجمالية في كلا السوقين جاوزت ملياري درهم بعد تداول 732 مليون سهم خلال 38438 صفقة.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر على انخفاض طفيف بنحو 3 نقاط وبنسبة 0.03% عند مستوى 9462.64 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.374 مليار درهم، شملت ما يزيد على 362.92 مليون سهم عبر 23881 صفقة.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 156.25 مليون درهم، وتلاه سهم «لولو للتجزئة» بقيمة 77.11 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 71.67 مليون درهم، فيما تضمنت قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث كمية التداول «لولو للتجزئة» بنحو 38 مليون سهم، وتلاه سهم «ملتيبلاي» بكمية 25 مليون سهم، ثم «إشراق» بكمية 21.49 مليون سهم.

وأظهرت بيانات السوق أن قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً شملت «جلفار» بنسبة 14.73% ليغلق عند 1.48 درهم، وتلاه «فودكو» بنسبة 14.29% ليغلق عند 1.36 درهم، ثم «أم القيوين للاستثمارات العامة» بنسبة 6.86% ليغلق عند 1.09 درهم، و«الخليج للمشاريع الطبية» بنسبة 5% ليغلق عند 2.1 درهم، وفي المقابل، تضمنت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً «بلدكو» بنسبة 6.84% ليغلق عند 1.09 درهم، وتلاه «البنك التجاري الدولي» بنسبة 3.74% ليغلق عند 0.67 درهم، و«موانئ أبوظبي» بنسبة 1.96% ليغلق عند 5 دراهم.

وفيما يخص الأسهم النشطة، فقد ارتفعت أسهم «العالمية القابضة» بنسبة 0.05% ليغلق عند 402.5 درهم، و«لولو للتجزئة» بنسبة 1.51% ليغلق عند 2.02 درهم، و«ملتيبلاي» بنسبة 2.4% ليغلق عند 2.13 درهم، في حين انخفضت أسهم «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 1.56% ليغلق عند 1.95 درهم، و«أبوظبي الوطنية للفنادق» بنسبة 2% ليغلق عند 0.586 درهم.

سوق دبي

وواصل المؤشر العام لسوق دبي المالي الارتفاع اليوم ليضيف 20 نقطة، ويصعد بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 5229.34 نقطة، وهو مستوى قياسي جديد. وجاء ارتفاع المؤشر بعد ارتفاع أسهم 12 شركة، مقابل انخفاض أسهم 16 شركة، وثبات أسهم 13 شركة. وزادت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات إلى 691 مليون درهم، بعد التعامل على 369.2 مليون سهم، من خلال تنفيذ 14557 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 231.76 مليون درهم، تلاه «طلبات» بقيمة 81.25 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» بقيمة 40.36 مليون درهم. فيما جاء «شعاع كابيتال» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 58.52 مليون سهم، وتلاه «طلبات» بتداول 49.89 مليون سهم، ثم «الاتحاد العقارية» بتداول 36.85 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً اليوم «دبي الوطنية للتأمين» بنسبة 6.3% ليغلق عند 4.7 دراهم، و«بي أم أتش كابيتال» بنسبة 4.9% إلى 2.14 درهم، و«أجيليتي» بنسبة 4.3% ليغلق عند 3.1 درهم. وفي المقابل تصدرت قائمة الأسهم المخفضة «الاستشارات المالية الدولية» بنسبة 9.16% ليغلق عند 4.46 درهم، وتلاه «المزايا القابضة» بنسبة 3.6% ليسجل 0.915 درهم، ثم «الاتحاد العقارية» بنسبة 2.1% ليغلق عند 0.418 درهم.

وشهدت جلسة التداول ارتفاع غالبية الأسهم القيادية ومنها «إعمار للتطوير» بنسبة 2.2% ليغلق عند 13.8 درهم، و«إعمار العقارية» بنسبة 0.39% ليغلق عند 12.8 درهم، و«سوق دبي المالي» بنسبة 3.3% ليغلق عند 1.56 درهم، وارتفع «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.27% ليغلق عند 7.3 درهم، و«الخليج للملاحة القابضة» بنسبة 1.47% إلى 5.49 درهم.



صفقات كبيرة

شهدت أسواق الأسهم المحلية تنفيذ صفقتين كبيرتين اليوم، الأول في سوق أبوظبي للأوراق المالية على أسهم «أدنوك للإمداد والخدمات» لتداول 39.4 مليون سهم بقيمة 218.67 مليون درهم، والثانية في سوق دبي المالي على أسهم «شعاع كابيتال» لتداول 65 مليون سهم، بقيمة 17.875 مليون درهم.