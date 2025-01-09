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اقتصاد

اتفاقية تعاون بين «الاتحاد لائتمان الصادرات» و«بنك المارية»

عقب توقيع الاتفاقية
10 يناير 2025 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، توقيع اتفاقية تعاون مع بنك المارية المحلي، لينضم بموجبها البنك إلى قائمة شركاء مبادرة «تسريع الصادرات Xport Xponential»، التي أطلقتها الشركة مؤخراً بهدف دعم إمكانات التصدير للمصنعين والمصدرين في دولة الإمارات، والمساهمة في تعزيز استدامة ومرونة الاقتصاد الوطني وتنوع روافده.
وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «يمثل هذا التعاون مع بنك المارية المحلي خطوة نوعية لتعزيز مبادرة (تسريع الصادرات)، حيث يأتي في مسار تسريع عجلة النمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة أمام شركات التصدير وإعادة التصدير التي تتخذ من الدولة مقراً لها لدخول الأسواق العالمية بثقة، ويسرنا أن ينضم بنك المارية المحلي للمبادرة».
 من جانبه، قال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: «نفخر بالتعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات من خلال مبادرة (تسريع الصادرات Xport Xponential)، لنسهّل على أصحاب شركات التصدير وإعادة التصدير عملياتهم اليومية، ونقدّم لهم حلول تمويلية مبتكرة وبسيطة وسريعة ورقمية بالكامل، وتعزز هذه الخطوة نمو الصادرات الإماراتية، وتدعم قدرتها التنافسية».

شركة الاتحاد لائتمان الصادرات
الإمارات
الاتحاد لائتمان الصادرات
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