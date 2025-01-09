«كهرباء الشارقة» تبدأ تنفيذ شبكة الغاز الطبيعي في مدينة الحمرية - غرب



الشارقة (الاتحاد)

بدأت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تنفيذ مشروع شبكة الغاز الطبيعي بمدينة الحمرية - غرب، بطول 21 كيلومتراً، وبتكلفة قدرها 3.044 مليون درهم.

وسيستفيد من هذا المشروع أكثر من 524 مستفيداً من القطاعات المختلفة بمدينة الحمرية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بتوصيل خدمات الغاز الطبيعي لمختلف المناطق في إمارة الشارقة.

وأوضح المهندس إبراهيم البلغوني، مدير إدارة الغاز الطبيعي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أنه تم إنجاز 17% من المشروع، وسيخدم خط الغاز الطبيعي القطاعات كافة بمدينة الحمرية -غرب.

‏وأشار إلى أن تنفيذ مشروع شبكة الغاز الطبيعي بمدينة الحمرية - غرب سيساهم في توفير الخدمات النوعية ودعم التوسع للمنطقة وتعزيز جودة الحياة، مشيراً إلى أن شبكة الغاز الطبيعي ومحطات الضخ تعمل وفق أفضل المواصفات الفنية، وتتم مراعاة أعلى نظم الأمان والسلامة في تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي، وتهدف خطة الهيئة لوصول شبكة الغاز الطبيعي إلى جميع المناطق بالشارقة، وفي هذا الإطار يتم عمل دراسات مستمرة لإنشاء محطات وتنفيذ تمديدات بمدينة الشارقة، وذلك لتوفير خدمات الغاز الطبيعي لجميع المناطق والتوسعات بمدينة الشارقة والمنطقة الشرقية في كلباء وخورفكان.

وأكد أن عدد المشتركين في خدمات الغاز الطبيعي بإمارة الشارقة يتزايد باستمرار، وتحرص الهيئة على تشجيع سكان الشارقة على استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للاستفادة من الفوائد المتعددة التي يحققها، مقارنة باستخدام الغاز المسال «الاسطوانات»، حيث يساهم في الحفاظ على البيئة ومتوافر طوال ساعات اليوم، ويحقق الأمان والسلامة.

وأشار إلى أن الهيئة تطبق أرقى وأدق المواصفات ومعايير الجودة والأمان في تمديدات الشبكة، إضافة إلى أسعاره التنافسية مقارنة باستخدام الأسطوانات.

وأضاف أنه تم تيسير الإجراءات اللازمة لتمكين المشتركين من الاستفادة من خدمات شبكة الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تتضمن الاستمرار في تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي في كافة المناطق سواء القطاعات التجارية أو الصناعية أو السكنية، وتعمل فرق العمل التابعة لإدارة الغاز الطبيعي بكل جهد لضمان وصول هذه الخدمة الحيوية إلى كل مشترك، وتحقيق الاستفادة القصوى من مزايا الغاز الطبيعي.