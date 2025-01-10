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اقتصاد

النفط يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث

النفط
10 يناير 2025 08:24

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بدعم من ارتفاع الطلب على الوقود لأغراض التدفئة وسط طقس شديد البرودة في مناطق من الولايات المتحدة وأوروبا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 77.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 0138 بتوقيت جرينتش، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 74.18 دولار.
وفي غضون ثلاثة أسابيع حتى 10 يناير، ارتفع خام برنت 5.9 بالمئة في حين قفز خام غرب تكساس الوسيط 6.9 بالمئة.

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المصدر: وكالات
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