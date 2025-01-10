"تسلا" تكشف النقاب عن نسخة جديدة من السيارة الفارهة موديل واي

أزاحت شركة تسلا الأميركية العملاقة للسيارات الكهربائية النقاب رسمياً اليوم الجمعة عن نسخة جديدة من سيارتها موديل واي في الصين، وبدأت في تلقي طلبيات شراء السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات. وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن سيارات موديل واي الذي يعتبر من أفضل السيارات الكهربائية مبيعا في الصين سوف تتوافر للمستهلكين اعتبارا من مارس المقبل بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية. وسوف تطرح السيارة الرياضية "موديل واي جونيبر" التي تعمل بنظام الدفع الخلفي بسعر 263 ألف و500 يوان بما يوازي (35 ألف و900 دولار). وتتميز السيارة بتصميم خارجي وداخلي جديد ويمكنها قطع حوالي 600 كيلومتر (373 ميلا) دون الحاجة لإعادة شحن.



وأعلنت تسلا الأسبوع الماضي تسجيل أول تراجع سنوي للمبيعات منذ تسع سنوات خلال العام الماضي، رغم ارتفاع المبيعات بنسبة 3ر2% خلال الربع الأخير من العام الماضي. وذكرت الشركة أن مبيعات الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بلغت 495570 سيارة، ليصل إجمالي المبيعات العام الماضي إلى 79ر1 مليون سيارة بانخفاض نسبته 1ر1% عن 2023 الذي سجل مبيعات قدرها 81ر1 مليون سيارة، في ظل تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة وباقي أسواق العالم.

وجاءت زيادة مبيعات تسلا خلال الربع الأخير على حساب الأسعار حيث أشار محللو شركة فاكتسيت إلى انخفاض متوسط أسعار سيارات تسلا إلى نحو 41 ألف دولار وهو أقل مستوى له منذ 4 سنوات على الأقل.





