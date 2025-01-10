السبت 11 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"تسلا" تكشف النقاب عن نسخة جديدة من السيارة الفارهة موديل واي

سيارات تسلا الكهربائية (EV) في مركز تسليم شركة صناعة السيارات في بكين، الصين
10 يناير 2025 11:52

أزاحت شركة تسلا الأميركية العملاقة للسيارات الكهربائية النقاب رسمياً اليوم الجمعة عن نسخة جديدة من سيارتها موديل واي في الصين، وبدأت في تلقي طلبيات شراء السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات. وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن سيارات موديل واي الذي يعتبر من أفضل السيارات الكهربائية مبيعا في الصين سوف تتوافر للمستهلكين اعتبارا من مارس المقبل بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية. وسوف تطرح السيارة الرياضية "موديل واي جونيبر" التي تعمل بنظام الدفع الخلفي بسعر 263 ألف و500 يوان بما يوازي (35 ألف و900 دولار). وتتميز السيارة بتصميم خارجي وداخلي جديد ويمكنها قطع حوالي 600 كيلومتر (373 ميلا) دون الحاجة لإعادة شحن.

 وأعلنت تسلا الأسبوع الماضي تسجيل أول تراجع سنوي للمبيعات منذ تسع سنوات خلال العام الماضي، رغم ارتفاع المبيعات بنسبة 3ر2% خلال الربع الأخير من العام الماضي. وذكرت الشركة أن مبيعات الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بلغت 495570 سيارة، ليصل إجمالي المبيعات العام الماضي إلى 79ر1 مليون سيارة بانخفاض نسبته 1ر1% عن 2023 الذي سجل مبيعات قدرها 81ر1 مليون سيارة، في ظل تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة وباقي أسواق العالم.
وجاءت زيادة مبيعات تسلا خلال الربع الأخير على حساب الأسعار حيث أشار محللو شركة فاكتسيت إلى انخفاض متوسط أسعار سيارات تسلا إلى نحو 41 ألف دولار وهو أقل مستوى له منذ 4 سنوات على الأقل.


أخبار ذات صلة
الصين ترصد سلالة متحورة جديدة من "جدري القردة"
«جامعة أبوظبي» تطلق «برنامج الدراسة الدولية بالخارج»
المصدر: وكالات
شركة تسلا
سيارة تسلا الكهربائية
الصين
آخر الأخبار
بعد ديوكوفيتش وموراي.. ماذا لو درب ميسي رونالدو؟
الرياضة
بعد ديوكوفيتش وموراي.. ماذا لو درب ميسي رونالدو؟
اليوم 12:44
مصرع 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في كولومبيا
الأخبار العالمية
مصرع 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في كولومبيا
اليوم 12:33
الأردن يستعد لتصفيات «مونديال 2026» بـ«وجوه جديدة»
الرياضة
الأردن يستعد لتصفيات «مونديال 2026» بـ«وجوه جديدة»
اليوم 12:32
«فيرست كونكويست» يقود «ثلاثية» خيول جودلفين في «ميدان»
الرياضة
«فيرست كونكويست» يقود «ثلاثية» خيول جودلفين في «ميدان»
اليوم 12:30
نائب المستشار الألماني يطالب بتشديد قانون حيازة السلاح
الأخبار العالمية
نائب المستشار الألماني يطالب بتشديد قانون حيازة السلاح
اليوم 12:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©