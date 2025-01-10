«موانئ أبوظبي» تحصد جوائز دولية من «هارفارد العالمية للأعمال»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، حصولها على ست جوائز، ضمن حفل توزيع جوائز مجلس هارفارد العالمية للأعمال لعام 2024، الذي أقيم الشهر الحالي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ويمثل حصول مجموعة موانئ أبوظبي على هذا التكريم المميز تأكيداً على التزامها الراسخ بمرونة منظومة أعمالها، ورؤيتها الثاقبة التي مكنتها من تحقيق النجاحات تلو الأخرى، لتصبح رائدة في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية.

وقال أحمد الخياط، نائب الرئيس الأول لإدارة التميز في مجموعة موانئ أبوظبي: «يسرنا إشادة مجلس هارفارد للأعمال بإنجازات مجموعة موانئ أبوظبي البارزة التي حققناها على مدار عام 2024، وتكريم فرق عملنا على التزامهم الدؤوب بتعزيز خدماتنا وتطوير أعمالنا، ولا شك أن حصولنا على جوائز من مؤسسة مرموقة مثل مجلس هارفارد للأعمال هو شهادة نعتز بها، تدفعنا لمواصلة جهودنا لتحقيق المزيد من التميز، والارتقاء بمجموعتنا نحو آفاق جديدة من الريادة والابتكار العالمي».

وشملت الجوائز التي حصلت عليها مجموعة موانئ أبوظبي من مجلس هارفارد للأعمال 2024، جائزة التميز في المشاريع – الفئة الماسية، وحصلت عليها شركة سفين للخدمات البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، عن مشروع نظام معلومات إدارة حركة السفن، وجائزة التميز الوظيفي - الفئة الماسية، وحصل عليها الدكتور سوراج صلاح، مدير إدارة تحسين العمليات، والذي أسهم في تبني منهجيات التخلص من الهدر (لين سيكس سيجما) ليحدث نقلة نوعية في تطوير العمليات على امتداد محفظة أعمال المجموعة.

كما حصلت المجموعة على جائزة التميز في الصحة والسلامة المهنية - الفئة الذهبية، وحصلت عليها شركة «أفكو أوفشور الدولية»، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي – والتي تبنت ممارسات شاملة في تعزيز الصحة والسلامة، وجائزة التميز في الموارد البشرية - الفئة الذهبية، وحصلت عليها إدارة القوى العاملة والتوطين بمجموعة موانئ أبوظبي، وجائزة تميز رائدات الأعمال (الريادة النسائية) - الفئة الذهبية، وحصلت عليها تاشا سوتشوك، نائب الرئيس للتطوير الاستراتيجي بمجموعة موانئ أبوظبي، تقديراً لرؤيتها الاستراتيجية وتفانيها في تعزيز دور المرأة في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، وجائزة التميز الوظيفي - الفئة الذهبية، وحصل عليها محمد القبيسي، مدير العمليات بقطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي، تقديراً لتأثيره البارز في تحسين عمليات الموانئ، وترشيد التكاليف.