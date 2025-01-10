42.3 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أنهت أسواق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الحالي محققة مكاسب سوقية تجاوزت 42.34 مليار درهم، كان أغلبها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بواقع 25.74 مليار درهم، و16.6 مليار درهم في سوق دبي المالي. وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي في ختام الأسبوع 2.975 تريليون درهم، مقارنة بنحو 916 مليار درهم في سوق دبي المالي.

وانعكس تحسن الأداء في كلا السوقين على ارتفاع المؤشرات، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي بمقدار 172.7 نقطة، وبنسبة قاربت 1.8%، في حين زاد مؤشر دبي بمقدار 101.5 نقطة وبنسبة 2%.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) 489.8 مليون درهم، وصافي (شراء) 144.56 مليون سهم بعد استحواذهم على 26.6% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع، وعلى 22% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 1.67 مليون درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 1.18 مليار درهم.

وكانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 14.29 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيع) بقيمة 294.94 مليون درهم.

واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 61% من قيمة التداولات، و58.2% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 3.19 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 3.37 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 186.35 مليون درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع ملحوظ نسبته 1.8%، ليربح 172.7 نقطة، ويغلق عند مستوى 9495.48 نقطة، مقارنة مع 9322.75 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.

وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 25.74 مليار درهم، لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.975 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.949 تريليون درهم.



سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.899 مليار درهم، لتشكل ما يقارب من 57.43% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 1.753 مليار درهم، لتشكل ما نسبته 52.99% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 146.725 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 2.29 مليار درهم، تشكل ما نسبته 69.25% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 2.195 مليار درهم، لتشكل ما نسبته 66.35% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 95.83 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 1.408 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 1.555 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 146.725 مليون درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع ملحوظ أيضاً بنسبة 2% عند مستوى 5228.32 نقطة يوم أمس مقارنة مع 5126.74 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.

وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق نحو 16.6 مليار درهم، لتبلغ 916 مليار درهم مقارنة بنحو 899.475 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق.

كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 3.308 مليار درهم بعد تداول 1.558 مليار سهم خلال 69 ألفاً و812 صفقة.