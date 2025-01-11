الأحد 12 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مديرة «النقد الدولي» تتوقع استقرار النمو العالمي

كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي
11 يناير 2025 16:25

واشنطن (وام)

قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق يتوقع استقرار النمو العالمي واستمرار تراجع التضخم عندما يصدر تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي في 17 يناير الجاري.

وأضافت أن الاقتصاد الأميركي يسير على نحو «أفضل كثيراً» مما كان متوقعاً، رغم تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والتي تزيد من الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتدفع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى الارتفاع.

أخبار ذات صلة
«النقد الدولي»: مستعدون لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار
«النقد الدولي» يقدم مساعدات بقيمة 645 مليون دولار لبنجلاديش

وقالت إنه مع اقتراب التضخم من الهدف الذي حدده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والبيانات التي تظهر استقرار سوق العمل، فإن «المجلس» قد ينتظر المزيد من البيانات قبل إجراء أي خفض على أسعار الفائدة.

وتابعت أن من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة بوجه عام «أعلى لفترة من الوقت».
 

صندوق النقد الدولي
آخر الأخبار
تاكر كارلسون خلال جلسة ضمن قمة المليار متابع
علوم الدار
الكاتب الأميركي تاكر كارلسون: لم ألتقِ بقائد يشبه محمد بن زايد في حكمته وتواضعه
11 يناير 2025
جانب من توزيع كسوة الشتاء على أطفال غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل دعمها الإنساني للنازحين في غزة
اليوم 01:24
أطفال يصطفون لإعادة إمدادهم بالمياه في مخيم مؤقت للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
نقص الوقود يشل عمليات الإطفاء والإنقاذ في غزة
اليوم 01:24
شاب يقف قرب موقع تعرض للقصف في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مباحثات قطرية أميركية حول  جهود وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:24
طفل يحمل كرتونة مساعدات مقدمة من «الأونروا» في دير البلح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأونروا: أرشفة تاريخ اللاجئين الفلسطينيين
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©