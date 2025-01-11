فعاليات أبوظبي تُعزز الحراك السياحي في فنادق الإمارة

رشا طبيلة (أبوظبي)

تعزز الفعاليات والمؤتمرات والمعارض التي تحتضنها أبوظبي خلال شهري يناير وفبراير من إشغال فنادق الإمارة، لتسهم في تحقيق حراك سياحي كبير منذ بداية العام الجديد، من خلال جذب السياحة الدولية والمحلية، بحسب عاملين في قطاع الفنادق وشركات السياحة بأبوظبي.

وأشار هؤلاء لـ «الاتحاد» إلى أن تلك الفعاليات تجذب أسواقاً سياحية من مختلف دول العالم مثل الهند والصين وروسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا ودول الخليج والدول العربية وغيرها من الأسواق، حيث ما يميز هذه الفعاليات، أنها تتنوع بين فعاليات ترفيهية وفنية وموسيقية التي تستقطبها وجهات متخصصة مثل مدينة زايد الرياضية، و«الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس التي تستقطب العديد من الفعاليات المتنوعة من رياضية وفنية وموسيقية، إضافة إلى المعارض والمؤتمرات العالمية الكبرى التي يستضيفها مركز أدنيك أبوظبي، على رأسها أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يشهد انطلاق القمة العالمية لطاقة المستقبل في يناير، ومعرضي آيدكس ونافدكس في فبراير.

وقال كريم نحاس، مدير عام مجمع فنادق روتانا كابيتال سنتر - أبوظبي، إن جميع المؤشرات إيجابية للربع الأول من العام، لا سيما في يناير وفبراير، حيث إن معرض «آيدكس» يعد من أكبر الأحداث العالمية.

وأضاف: «بناء على الحجوزات الحالية، فإن متوسط الإشغال لفنادقنا خلال المعرض 75% لغاية اليوم، ونتوقع أن يصل إلى إشغال كامل خلال أيام المعرض».

وتوقع نحاس تسجيل نمو بنسبة 40% في الإيرادات خلال يناير، من خلال الفعاليات التي يشهدها هذا الشهر، على رأسها حفلة الفرقة الموسيقية الشهيرة «كولد بلاي» التي تشهد إقبالاً كبيراً من الزوار من إمارات أخرى ومن دول العالم مثل دول الخليج والهند، إضافة إلى أسبوع أبوظبي للاستدامة». وأضاف: «من المتوقع أن يبلغ متوسط الإشغال في يناير 89% وفي فبراير 92%».

وبين نحاس أنه تم تسجيل نمو ملحوظ خلال العام الماضي يصل إلى 40% في الطلب السياحي، لا سيما مع نمو ملحوظ من الأسواق الصينية والروسية ورابطة الدول المستقلة، مدعومةً بنمو شبكة الناقلات الوطنية حول العالم، ما يسهم في زيادة استقطاب السياح من مختلف دول العالم.

وقال راضي علي باز، مدير إدارة المبيعات والتسويق في فندق فيرمونت باب البحر أبوظبي، «نشهد خلال يناير وفبراير إشغالاً عالياً، لا سيما خلال الفعاليات والمعارض الضخمة مثل أسبوع أبوظبي للاستدامة ومعرض «آيدكس»، إضافة إلى الحفلات الموسيقية الكبرى التي تستضيفها أبوظبي مثل حفلة «كولد بلاي» وفعاليات ترفيهية وفنية أخرى». وأضاف: «مع تسجيل نجاح ملحوظ في الطلب السياحي في العام 2024 نتوقع نمو الطلب للعام الحالي وتحقيق نتائج إيجابية». وتوقع علي باز أن يسجل الفندق متوسط إشغال يفوق 90% خلال شهري يناير وفبراير.

وتوقع علاء العلي، الرئيس التنفيذي لـ «نيرفانا» للسفر والسياحة، نمو الطلب السياحي خلال يناير وفبراير بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%.

وأكد أن الفعاليات الكبرى التي تستضيفها أبوظبي تدعم بشكل كبير الطلب السياحي للإمارة خلال الفترة الحالية. وتستهدف أبوظبي نمو سياحة الأعمال بنسبة 20 % سنوياً حتى العام 2030، بعد أن استقطبت أكثر من 20 فعالية أعمال كبرى من مؤتمرات ومعارض ساهمت في زيادة عدد الضيوف الدوليين لأبوظبي بمعدل 15% مقارنة بالعام السابق، وفقاً لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وفي الفترة بين 14 و16 من يناير، تنطلق القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تجمع بين نخبة المبتكرين والمفكرين والرؤى من مختلف أنحاء العالم، وتركز على وضع خطط استراتيجية لتحقيق مستقبل مستدام من خلال استقطاب المؤثرين ومقدمي الحلول المتقدمة. وتعد الحدث الأبرز في مجال الطاقة المستدامة، وتعمل القمة كمحرك رئيسي لتسريع التحول العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة، حيث تجمع بين الأطراف الفاعلة في هذا القطاع لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وبالتزامن مع القمة العالمية لطاقة المستقبل تحت مظلة أسبوع أبوظبي للاستدامة، تنطلق جائزة زايد للاستدامة هي الجائزة العالمية الرائدة لدولة الإمارات التي تكرّم وتكافئ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمنظمات غير الربحية، والمدارس الثانوية العالمية، التي تقدم حلولاً مستدامة مبتكرة وملهمة ذات تأثير ملموس.

آيدكس ونافدكس

ينطلق معرضا «آيدكس ونافدكس 2025» ومؤتمر أبوظبي الدولي للدفاع المصاحب لهما في الفترة بين 17 و21 من فبراير، يشهد المعرضان والمؤتمر المصاحب لهما حضوراً دولياً لافتاً ومشاركة كبار القادة والمسؤولين الحكوميين والشركات العالمية الكبرى، إضافة إلى كبريات الشركات المحلية الرائدة في الصناعات الدفاعية.

ويوفر المعرضان منصة استراتيجية لعرض أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، وسجلت الدورة الماضية من معرضي «آيدكس ونافدكس 2023» نتائج قياسية من حيث المشاركات ومساحات العروض، وبلغ إجمالي قيمة الصفقات المبرمة 23.34 مليار درهم، وشاركت فيها 1.353 شركة عارضة من 65 دولة، منها 216 شركة وطنية. واستقطب المعرضان 367 وفداً رسمياً من مختلف دول العالم، فيما شارك في مؤتمر الدفاع الدولي 1800 شخص، وتجاوز عدد زوار المعرضين أكثر من 132 ألف زائر.