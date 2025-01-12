«ديوا» تبحث التعاون مع أميركا في مشاريع الطاقة

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، روبرت رينز، قنصل عام الولايات المتحدة الأميركية في دبي والإمارات الشمالية، للتباحث في مشاريع ومبادرات الهيئة المبتكرة وأحدث تطوراتها في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة.

واستعرض معالي الطاير خلال اللقاء الاستراتيجيات الطموحة للهيئة، والتي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي؛ كما أكَّد حرص إمارة دبي على تسخير التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة والرقمنة وأحدث الابتكارات لتعزيز بنيتها التحتية. وسلَّط معاليه الضوء على مشاريع الهيئة الرائدة، وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، وستبلغ قدرته الإنتاجية أكثر من 5.000 ميجاوات بحلول عام 2030. وعند اكتماله، سيسهم مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في تخفيض أكثر من 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.