النمسا تحتفظ بتصنيفها الائتماني «+AA»

فيينا (وام)

أعلنت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني ثبات مستوى التصنيف الائتماني للسندات النمساوية طويلة الأجل عند مستوى «+AA»، وأصدرت شهادة تؤكد تمتع النمسا بتصنيف ائتماني يتراوح ما بين جيد وجيد جداً مع احتمال كبير للسداد.

وخفضت الوكالة توقعاتها المستقبلية لتصنيف النمسا الائتماني من «مستقرة» إلى «سلبية»، ما يعني احتمال خفض مستوى التصنيف في المستقبل وتحمل تكلفة إضافية للديون الوطنية.

وأرجعت الوكالة الأسباب وراء ذلك إلى معاناة النمسا من عجز في الميزانية أعلى من المتوقع، واحتمال خضوعه لإجراءات عجز الموازنة، التي يلوح باتخاذها الاتحاد الأوروبي لإعادة هيكلة الميزانية.