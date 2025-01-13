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استقرار أسعار الذهب

استقرار أسعار الذهب
13 يناير 2025 08:31

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين وسط حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات الإدارة المقبلة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب التي تعزز الطلب على الملاذ الآمن.

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2690.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 0028 بتوقيت جرينتش، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى له منذ 12 ديسمبر والذي سجله يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2720.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 30.38 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 962.73 دولار، وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 949.12 دولار.

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