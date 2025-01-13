مطار الشارقة يستقبل أكثر من 17.1 مليون مسافر في 2024

كشفت هيئة مطار الشارقة الدولي أن إجمالي عدد المسافرين الذين استقبلهم مطار الشارقة على مدار العام الماضي بلغ 17,101,725 مسافرًا مقارنة بإجمالي 15,356,212 مسافرًا في 2023 وهو ما يمثل ارتفاعًا جديدًا في حركة المسافرين بلغت نسبته 11.4% في حين ارتفع إجمالي رحلات الطيران إلى 107,760 رحلة مقارنة بعدد 98,433 رحلة في 2023 وبما يعادل نسبة نمو في حركة الطيران تبلغ 9.5.%.

وحققت مناولة البضائع وعمليات الشحن الجوي والبحري ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 38.6% حيث بلغ 195,909 طنًا مقارنة بإجمالي 141,358 طنًا في 2023 بينما تعامل المطار مع 14,035 طنًا ضمن عمليات الشحن الجوي البحري.

وأكد علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أن النتائج الإيجابية والقياسية التي حققها مطار الشارقة على صعيد الأداء الرئيسي والمبادرات المنفذة والإنجازات المؤسسية تعكس مكانته الراسخة كمحور عالمي للنقل الجوي والخدمات اللوجستية وتجسد رؤية تطويرية تضع في أولوياتها تقديم خدمات بأعلى معايير الجودة والكفاءة لتجربة سفر رائدة بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 25 مليون مسافر سنويًا بنهاية عام 2027.

وأشار إلى أن الهيئة تُكرّس كافة إمكاناتها ومواردها لتحقيق التطوير المستمر في خدمات المطار وتحديث مرافقه وتعزيز العمليات التشغيلية وتمكين مبادئ الاستدامة بما يدعم منهجية الإمارات المستقبلية لقطاع الطيران فضلاً عن التوسع في شبكة الشركاء من شركات الطيران والشحن وإطلاق وجهات سفر جديدة تلبي تطلعات المتعاملين.

من جانبه قال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي إن تسجيل مطار الشارقة نمواً قياسياً في حركة المسافرين يمثل نجاحًا يواكب جهود إمارة الشارقة نحو توفير أفضل الخدمات للزوار والسياح والمقيمين على أرضه، وهو انعكاس حقيقي للمستوى البارز الذي باتت تحتله مدن ومناطق الشارقة على الصعيد السياحي والاقتصادي والاستثماري مدعومة ببنية تحتية متطورة وعمل حكومي متقدم ومتانة تشريعية ضامنة.

يشار إلى أن مطار الشارقة وسع من شبكة الرحلات الجوية الجديدة للمسافرين خلال 2024 من خلال إضافة 7 وجهات مباشرة إلى عواصم ومدن عالمية مختلفة حيث دشنت العربية للطيران خطوطها المباشرة عبر مطار الشارقة إلى كل من العاصمة وارسو ومدينة كراكوف في بولندا والعاصمة أثينا في اليونان والعاصمة فيينا في النمسا وماليه عاصمة جزر المالديف فيما أطلقت أويا للطيران رحلات مباشرة من وإلى مدينة طرابلس الليبية.

كما ارتفع عدد شركات الطيران الدولية التي ترتبط بمطار الشارقة لتنفذ رحلاتها لنقل المسافرين إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم حيث بدأت 6 شركات جديدة تدشين رحلاتها عبر مطار الشارقة خلال 2024 وهي شركة فلاي جناح الباكستانية وأور العراقية وأويا الليبية وأي جيت التركية وناس السعودية والخطوط الجوية العراقية.

ونجحت هيئة مطار الشارقة الدولي في تتويج جهودها الرامية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية للمطار ورفع قدرته على تلبية الطلب المتزايد على عمليات الشحن الجوي حيث أضافت مجموعة جديدة من شركات الطيران مطار الشارقة إلى وجهات الشحن الجوي عبر تسيير رحلات يومية وأسبوعية من وإلى الشارقة من بينها شركة الخطوط الجوية الكينية التي بدأت الشحن من وجهات متنوعة في كينيا والصومال وتنزانيا فيما أطلقت شركة خدمة الطرود المتحدة (UPS) رحلات أسبوعية من الشرق الأقصى مرورًا بمطار الشارقة إلى أوروبا كما بدأت شركة طيران تنزانيا رحلاتها المنتظمة من مدينة دار السلام عبر كينيا وصولًا إلى الشارقة و دشنت الشركة القطرية للشحن الجوي رحلاتها ما بين الشارقة والدوحة لنقل حمولات البضائع بين المدينتين وبالمثل استهلت شركتان مصريتان عمليات شحن البضائع من مطار القاهرة الدولي بشكل رئيسي إلى مطار الشارقة.

وضمن أهدافها الاستراتيجية لدعم المشاريع الاستراتيجية لحكومة الشارقة في قطاع الأمن الغذائي المستدام استقبل مطار الشارقة خلال العام الماضي 13 رحلة جوية خصصت لاستيراد 2200 بقرة من خارج الدولة لصالح دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة التي تدير مشروع الأبقار في مزرعة مليحة للألبان.

