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اقتصاد

«الصناعة» تشارك في أسبوع أبوظبي للاستدامة

وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تُخفّض رسوم 14 خدمة لتعزيز بيئة الأعمال والجاذبية الاستثمارية في القطاع الصناعي
13 يناير 2025 17:03

أبوظبي (الاتحاد)
تشارك وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، والذي انطلقت أعماله أمس، تحت شعار «تكامل القطاعات لمستقبل مستدام».
وتركز الوزارة على ترويج مبادرة «اصنع في الإمارات»، ودورها الرئيس في دعم جهود الاستدامة في القطاع الصناعي، ودعوة الشركات للنسخة الرابعة من «منتدى اصنع في الإمارات»، المقرر انعقادها في 19-22 مايو المقبل في مركز أدنيك أبوظبي، والتي تعد النسخة الأكبر والأوسع نطاقاً.وتتماشى هذه المشاركة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة- مشروع 300 مليار-، وكذلك البرامج والخطط والمبادرات التي تتبناها الوزارة لدعم وتعزيز النمو والتنافسية والاستدامة الصناعية، ومن أبرزها مبادرة «اصنع في الإمارات»، وبرنامج المحتوى الوطني، وبرنامج التحول التكنولوجي، ومؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، بما يدعم مرونة واستدامة سلاسل الإمداد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً خاصة من الصناعات الحيوية وذات الأولوية.
وتعرض فرق العمل في الوزارة، خلال المشاركة، الممكنات والفرص التي تقدمها مبادرة «اصنع في الإمارات»، لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وتعزيز دور التكنولوجيا المتقدمة في تطوير الصناعات، وحماية البيئة، وتعزيز الابتكار، ومنظومة البنية التحتية للجودة من مواصفات ومقاييس ولوائح فنية داعمة للاستدامة، وترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي.
وتركز الوزارة على تعزيز دور القطاع الصناعي، وتمكين الشركات الصناعية من الممكنات التمويلية التنافسية، وتبني حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، لتعزيز الإنتاجية وكفاءة استهلاك الطاقة وتحسين الأداء التشغيلي والاستدامة في الشركات الصناعية، ويدعم القدرات التنافسية لهذه الشركات على المستوى الإقليمي والدولي، ودعوة الشركات للمشاركة في النسخة الرابعة من «منتدى اصنع في الإمارات»، المقرر انعقاده في الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل في مركز أدنيك أبوظبي، والتي تعد النسخة الأكبر والأوسع نطاقاً وتأثيراً في مسيرة المنتدى.
وتعرض منصة الوزارة منتجات مبتكرة للشركات الريادية في دولة الإمارات، والتي من أبرزها، مجموعة إكسبورت تريدنج، شركة ديزرت بورد، وشركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، ومجموعة فاين القابضة، وشركة الاتحاد للنحاس وشركة ليفيديان البريطانية، وشركة المسعود للطاقة، حيث تركز هذه المنتجات على ترسيخ جهود إعادة التدوير والاستدامة في الإنتاج الصناعي، وتجربة هذه الشركات في هذه المجالات، والتي تعد تجربة ريادية تسعى دولة الإمارات لدعمها من خلال رفع كفاءة استهلاك الطاقة واعتماد حلول التكنولوجيا المتقدمة لتخفيض الانبعاثات، وتحسين الأداء التشغيلي للمنشآت الصناعية، وتعزيز الممارسات المستدامة.

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