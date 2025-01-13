400 جهة عارضة بقمة طاقة المستقبل في أبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)

تنطلق اليوم فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025، والتي تستضيفها «مصدر» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، خلال الفترة بين 14 إلى 16 يناير الحالي، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي الذي تستمر فعالياته بين 12 و18 يناير.

وتقدم القمة برنامجاً حافلاً يتضمن معارض تفاعلية وفرصاً للتواصل، وذلك بمشاركة ما يزيد على 400 جهة عارضة تستعرض كلٌ منها حلولاً مبتكرة في قطاعات الطاقة والمياه وإدارة النفايات، حيث تجمع أكثر من 30 ألف مشارك، من بينهم مسؤولون حكوميون وقادة القطاع ورواد الاستدامة من جميع أنحاء العالم.

كما يتم اليوم تكريم الفائزين بـ «جائزة زايد للاستدامة»، الجائزة العالمية التي أطلقتها دولة الإمارات لتكريم حلول الاستدامة المبتكرة، وذلك خلال حفل افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة.

واختارت لجنة التحكيم بالجائزة مؤخراً 33 مرشَّحاً نهائياً من 5980 طلب مشاركة من 156 دولة ضمن ست فئات، هي: الصحة والغذاء والطاقة والمياه والعمل المناخي والمدارس الثانوية العالمية، حيث بلغت نسبة زيادة طلبات المشاركة 15% مقارنة بالدورة السابقة.

وسجلت دورة العام الحالي من القمة العالمية لطاقة المستقبل زيادة لافتة في تسجيل الزوار بنسبة تبلغ 25%.

ويتمحور تركيز جدول أعمال القمة هذا العام بشكل أساسي حول الإمكانيات الهائلة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي.

وتضمّ 7 مسارات رئيسية تغطي جميع جوانب منظومة الطاقة، وتتيح للزوار والوفود والجهات العارضة فرصة التعرف على رؤى معمقة حول آخر المستجدات والتطورات التي تؤثر في مجالات عدة، وهي معرض ومؤتمر الطاقة الشمسية والنظيفة، ومؤتمر المياه، ومعرض إيكو ويست، ومؤتمر المدن المستدامة، ومؤتمر التمويل المستدام، ومنتدى مستقبل النقل، إضافة إلى مؤتمر الطريق إلى 1.5 درجة مئوية.

وقال المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: «ترى مجموعة تدوير في النفايات أكثر من مجرد تحدٍ، فهي فرصة لاكتشاف قيمة هائلة وبناء مستقبل مستدام وتحقيق تغيير إيجابي».

من جهةٍ أخرى، يستعرض ملتقى تبادل الابتكارات بمجال المناخ (كليكس) حلول استدامة رائدة تقدمها سيدات من ما يزيد على 12 دولة من الأميركيتين والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا وأفريقيا، إلى جانب فعالية كليكس للذكاء الاصطناعي، وهي منصة مخصصة لعرض أحدث الابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي. وتُعد هذه المنصات جزءاً من مسار الابتكار في القمة، والذي يشمل أيضاً مركز ابتكار الهيدروجين الأخضر ومعرض التكنولوجيا النظيفة.

من جانبها، قالت لين السباعي، المديرة العامة لشركة «آر إكس الشرق الأوسط»، رئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل: «تجمع القمة بين الشركات الكبرى والشركات الناشئة وصُنّاع السياسات لدفع عجلة التكنولوجيا والتحول، بالإضافة إلى إبرام صفقات تجارية تتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، مما يجعلها فعالية تجارية بامتياز».

فعاليات الأسبوع

تشمل أبرز فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، اجتماع الجمعية العامة لـ (آيرينا) يومي 12 و13 يناير، وملتقى «المركز العالمي لتمويل المناخ» السنوي، يوم 13 يناير، فيما يتم يوم 14 يناير افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة وتكريم الفائزين بجائزة زايد للاستدامة، ويومي 14 و15 يناير تتواصل فعاليات قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، ومنتدى ومركز شباب من أجل الاستدامة.

كما يشهد يوم 15 يناير تنظيم ملتقى «منصة السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة»، ويوم 16 يناير قمة الهيدروجين الأخضر وملتقى جائزة زايد للاستدامة، ومبادرة التواصل مع المستثمرين.