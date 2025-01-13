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اقتصاد

النفط يسجل أعلى مستوى في 4 أشهر

النفط يسجل أعلى مستوى في 4 أشهر
14 يناير 2025 01:39

لندن (رويترز) 

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واصل النفط مكاسبه للجلسة الثالثة، أمس، إذ تجاوز سعر خام برنت 80 دولاراً للبرميل، مسجلاً أعلى مستوى له في أكثر من أربعة أشهر بدعم توقعات تأثير العقوبات الأميركية الكبيرة على إمدادات الخام الروسي إلى الصين والهند، أكبر وثالث أكبر مستوردين للخام في العالم.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.68 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 81.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:58 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوى خلال الجلسة عند 81.49 دولار، وهو الأعلى منذ 27 أغسطس. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.84 دولار أو 2.4 بالمئة، إلى 78.41 دولار للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى عند 78.58 دولار، وهو أعلى سعر منذ 15 أغسطس.

النفط
العقوبات الأميركية
روسيا
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