«أرامكس» تناقش عرض استحواذ «القابضة» غداً

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «أرامكس» عبر إفصاح لها على موقع سوق دبي المالي، تلقيها إخطاراً من شركة «كيو لوجستيكس القابضة» المملوكة بالكامل بشكل غير مباشر من قبل شركة «القابضة»، يتضمن نيتها تقديم عرض شراء نقدي اختياري مشروط للاستحواذ على ما يصل إلى نسبة 100% من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة «أرامكس» (غير المملوك من قبل شركة أبوظبي للموانئ).

ومن المقرر أن تناقش «أرامكس» العرض في اجتماع مجلس إدارتها يوم الأربعاء 15 يناير.

وقفز سهم «أرامكس» المدرجة في سوق دبي المالي بالحد الأعلى أمس إلى 2.65 درهم بعد الإعلان عن عرض استحواذ من «القابضة».