الدولار يقترب من أعلى مستوى في عامين

حوم الدولار قرب أعلى مستوى في أكثر من عامين اليوم الثلاثاء مع تقليص المتعاملين الرهانات على تخفيضات الفائدة الأميركية في 2025 بعد بيانات اقتصادية قوية.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.16 بالمئة إلى 109.59، إذ لم يبتعد كثيراً عن أعلى مستوى في 26 شهراً عند 110.17 الذي لامسه أمس الاثنين.



وجرى تداول اليوان الصيني عند 7.3306 مقابل الدولار، أعلى من إغلاق أمس الاثنين. وسجل اليوان في أحدث تعاملاته الخارجية 7.3472 مقابل الدولار.



وجرى تداول الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات مقابل 1.2211 دولار في المعاملات المبكرة بعد بلوغ 1.21 دولار أمس الاثنين، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2023.



واستقر الين الياباني عند 157.55 مقابل الدولار، مبتعداً عن أدنى مستوى في نحو ستة أشهر الذي لامسه في الأسبوع الماضي.

وزاد الدولار الأسترالي 0.26 بالمئة إلى 0.6192 دولار بعد بلوغ أدنى مستوى منذ أبريل 2020 أمس الاثنين.



وصعد الدولار النيوزيلندي 0.47 بالمئة إلى 0.5609 دولار، مقتربا من أدنى مستوى في عامين الذي بلغه في الجلسة السابقة.