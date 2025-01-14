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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب بيانات تضخم أميركية

الذهب
14 يناير 2025 12:53

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وسط ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أميريكية مهمة ستمنح المزيد من المؤشرات حول مسار سياسة الفائدة الأميركية.

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بحلول الساعة 0502 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2674.26 دولار للأوقية. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2689.10 دولار.

وهبطت أسعار الذهب نحو واحد بالمئة أمس الاثنين بعد أن عززت بيانات الوظائف الأميركية القوية التي صدرت الأسبوع الماضي الدولار. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.68 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 959.70 دولار. وتقدم البلاتين 0.5 بالمئة إلى 943.25 دولار.

 

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
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