أول ترخيص تشغيلي للأصول الحقيقية ضمن «دبي للسلع المتعددة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «توكينفيست» للاستثمار في مجال استثمار الأصول الحقيقية، عن حصولها على ترخيص سوق كامل من قبل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، لتصبح أول شركة تحصل على ترخيص تشغيلي من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ضمن المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة، إلى جانب كونها واحدة من المنصات القليلة حول العالم التي تقدم خدمات استثمار شاملة في الأصول الحقيقية، بما يتماشى مع أعلى المعايير التنظيمية.

تستهدف الشركة التغلب على العقبات التي تواجه المستثمرين في الوصول إلى الاستثمارات الحصرية، والتغلب على مشكلة محدودية الخيارات المتاحة أمام الكثير من المستثمرين، عبر الاستفادة من تقنيات الأصول الافتراضية، بالإضافة إلى تأسيس إطار عمل يخضع لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، كحل مبتكر يتيح للجميع فرصة الوصول إلى الاستثمارات الجزئية في الأصول المتميزة، وذلك من خلال إيجاد منصة آمنة وموثوقة وخاضعة للتنظيم.

وقال بلال جاسوما،مدير إدارة منظومات الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة ، إن حصول «توكينفيست» على الترخيص، يعكس مكانة دبي الريادية في قطاع العملات المشفرة بفضل إطارها التنظيمي الداعم والمتطور الذي يُمكّن الشركات من الابتكار والعمل بأمان، ومن ثم تمكينها من التوسع في الأسواق العالمية، والاستفادة من المزايا التي توفرها منطقة الأعمال في المركز، لافتاً إلى أن ذلك يعكس أيضاً نجاح نظام المركز الرائد لدعم شركات الويب 3، ويدعم رؤيتنا نحو تعزيز تبني تقنيات الويب 3 والأصول الحقيقة.

وأكد سكوت ثيل، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ «توكينفيست» التزام الشركة بتوفير منصة آمنة ومتوافقة مع أعلى المعايير التنظيمية لعملائها من أجل الإسهام في تعزيز مكانتها شريكاً موثوقاً به في المشهد المالي المتغير، مشيراً إلى أن تقديم استثمارات جزئية في الأصول المتميزة سيساهم في توسيع قاعدة المستفيدين منها، كما سيوفر لكل من الأفراد والمؤسسات فرصة الاستفادة من قيمتها بكل سهولة، فضلاً عن خلق سيولة للأصول الحقيقية.

وبموجب ترخيص السوق الكامل، يُمكن لشركة «توكينفيست» ممارسة أعمالها وسيطاً للأصول الافتراضية، ما يتيح لها تقديم خدماتها إلى شريحة أوسع من المستثمرين، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات في دبي وخارجها، وهذا بدوره يساهم في تعزيز سهولة الوصول إلى الاستثمارات الجزئية وزيادة جاذبيتها.

كما سيُمكّن هذا الترخيص الشركة من الاستفادة من تقنية البلوكشين لتقديم منصة سلسة وآمنة وفعالة لتجزئة الأصول الحقيقية المعتمدة من قبل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، حيث تمكنت الشركة من توفير مجموعة كبيرة من الأصول المتميزة من كبار مطوري العقارات، ومديري الصناديق، ومراكز تداول السلع، وستقوم قريباً بإطلاق هذه الأصول المُرمّزة في الأسواق، خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة.