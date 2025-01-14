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موانئ أبوظبي تستثمر 110 ملايين درهم في محطة حبوب «سارزها» بكازاخستان

موانئ أبوظبي تستثمر 110 ملايين درهم في محطة حبوب «سارزها» بكازاخستان
14 يناير 2025 19:38


أبوظبي (الاتحاد)
أبوظبي (الاتحاد) وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية تأسيس مع شركة سيمورغ إنفست، المالكة والمطورة لمحطة «سارزها» البحرية متعددة الأغراض في ميناء «كوريك» بكازاخستان، تمتلك المجموعة بموجبها حصة بنسبة 51%، في حين تمتلك فيه «سيمورغ» حصة بنسبة 49% في المشروع المشترك. وتصل الطاقة الاستيعابية للمحطة، خلال المرحلة الأولى التي بدأت الأعمال بها، إلى 570 ألف طن من شحنات الحبوب سنوياً، ومع اكتمال المرحلة الثانية، من المتوقع أن تزيد الطاقة الاستيعابية للمحطة بشكل كبير لتصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً. وتم تخصيص استثمارات إجمالية في «محطة سارزها للحبوب» تتجاوز 50 مليون دولار أميركي عبر مرحلتين، حيث تساهم مجموعة موانئ أبوظبي بحصة تزيد على 30 مليون دولار«110 ملايين درهم». ومن المقرر أن تكتمل المرحلة الأولى من تطوير محطة «سارزها» للحبوب في النصف الثاني من عام 2026، حيث ستسهم في رفد تجارة الأغذية العالمية، وستربط كازاخستان بأوروبا عبر طريق النقل الدولي في بحر قزوين، وعبر شبكة الموانئ البحرية والجافة في آسيا الوسطى. وقال عبد العزيز زايد الشامسي، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي: «تمثل شراكتنا مع سيمورغ خطوة هامة ضمن استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي لترسيخ حضورها على امتداد الممر الأوسط، مما يعكس التزامنا بتعزيز منظومة الأمن الغذائي العالمي، وجهودنا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للأمن الغذائي اقتداءً بتوجيهات القيادة الرشيدة، كما أن هذا الاستثمار يؤكد مواصلة مجموعتنا توسيع حضورها في منطقة آسيا الوسطى، لاسيما في كازاخستان». وأضاف الشامسي: «ستعمل محطة سارزها للحبوب على زيادة الطاقة الاستيعابية لمناولة الحبوب، وتعزيز الكفاءة التشغيلية في ميناء كوريك، كما نهدف أيضاً إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة والممارسات المستدامة، و إتاحة سلسلة إمداد مرنة وموثوقة للأغذية، بما يلبي الطلب المتزايد على الأغذية في جميع أنحاء العالم. كما أن هذا المشروع يجسد التزامنا بمبادئ الابتكار والاستدامة، ومواصلة تحقيق النمو الاستراتيجي». ومن جانبه، قال نورزان ماراباييف، مدير عام شركة سيمورغ إنفست: «تمثل شراكتنا مع مجموعة موانئ أبوظبي دفعة جديدة لتطوير الممر الأوسط، وتؤكد التزام (سيمورغ إنفست) بمواصلة جهود التطوير وتنفيذ خريطة الطريق الرامية إلى تعزيز إمكانات شبكة النقل والخدمات اللوجستية، والتي تبنتها حكومة جمهورية كازاخستان حتى عام 2030. ويهدف هذا المشروع إلى تنويع طرق تصدير البضائع الكازاخية، وزيادة قدرات التصدير والنقل العابر من خلال بحر قزوين، ورفد اقتصاد منطقة مانجيستاو». تأتي هذه الشراكة استكمالاً للاتفاقية المبدئية التي تم الإعلان عنها في أغسطس 2023 بين الطرفين، وفي أعقاب المشاريع الأخيرة التي تقوم بها مجموعة موانئ أبوظبي والشركات التابعة لها في منطقة آسيا الوسطى، تحقيقاً لتطلعاتها الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ وجودها عبر مختلف الأسواق العالمية، وربط مراكز التجارة، وتعزيز النمو الاقتصادي.

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