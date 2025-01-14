«إنفست إندستريال» تفتتح مقرها في «أبوظبي العالمي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «إنفست إندستريال» افتتاح مكتبها الإقليمي في أبوظبي العالمي (ADGM) لتعزيز خططها الرامية لتوسيع حضورها الدولي بفريق مؤلف من ثمانية موظفين، ومن المرتقب أن يصبح المركز الرئيس لأنشطة المجموعة وعملياتها في أنحاء الشرق الأوسط وآسيا كافة.

وقال أندريا سي بونومي، رئيس المجموعة: «يعكس افتتاح مكتبنا في أبوظبي التزامنا الراسخ ببناء وتعزيز الشراكات في الشرق الأوسط، وتحفيز مسيرة النمو التحولية في المنطقة، إلى جانب اغتنام الفرص الجذابة التي توفرها هذه الأسواق للشركات التابعة لمحفظتنا، حيث توجد الكثير من الإمكانات الواعدة للتوسع والنمو».

بدوره، قال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي (ADGM): «يشكل افتتاح مجموعة إنفست إندستريال مكتبها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا في أبوظبي العالمي (ADGM) دليلاً على قوة منظومة الأعمال التي نوفرها للشركات، وقدرتنا على دعم مجموعات الاستثمار العالمية في تحقيق تطلعاتها وخططها للنمو».