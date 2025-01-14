1.7 مليون مسافر على «الاتحاد للطيران» في ديسمبر الماضي

أبوظبي (الاتحاد)

نمت حركة المسافرين على «الاتحاد للطيران» بنسبة 20% خلال شهر ديسمبر، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل عدد المسافرين خلال الشهر إلى 1.7 مليون مسافر.

وبهذه المناسبة، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لـ «الاتحاد للطيران»: «كان شهر ديسمبر الأكثر ازدحاماً هذا العام، وبخاصة مع فترة الأعياد، حيث نقلنا 1.7 مليون مسافر، في زيادة بنسبة 22 بالمئة عن الفترة نفسها من عام 2023».

وأضاف: «خلال عام 2024، استقبلت الاتحاد أكثر من 18 مليون مسافر، وحافظنا على عامل حمولة قوي طيلة العام بلغ 87% على مدار العام. ويمثل هذا العدد زيادة بلغت 80 بالمئة عن أعداد المسافرين الذين نقلناهم في 2022، ما يعكس مسار نمونا القوي خلال السنتين السابقتين».

وقال: «في ديسمبر كذلك، استمررنا في توسعة شبكة وجهاتنا مع إطلاق الرحلات إلى نيروبي الكينية، ونحن نتطلع قدماً لبدء عملياتنا التشغيلية إلى الوجهات الجديدة التي أعلنا عنها مؤخراً».