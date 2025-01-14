«أرامكس» يرتفع 22 % بعد عرض «القابضة ADQ»: أداء إيجابي لأسواق الأسهم والمؤشرات «خضراء»

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

انعكست الأجواء الإيجابية الخاصة بعرض صفقة الاستحواذ على أسهم «أرامكس» من قبل شركة «كيو لوجستيكس» على أداء أسواق الأسهم المحلية أمس، حيث أغلقت مؤشرات كلا السوقين في المنطقة الخضراء ليضيف مؤشر سوق دبي المالي 13 نقطة إلى مكاسبه، ويغلق عند 5245.55 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.25%، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 9497.61 نقطة رابحاً 38.4 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية في كلا السوقين 1.767 مليار درهم بعد تداول 531.49 مليون سهم، خلال 37 ألفاً، و588 صفقة.

وواصل سهم «أرامكس» تصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي المالي لليوم الثاني على التوالي ترقباً لنتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة اليوم (الأربعاء) لمناقشة العرض، وأغلق السهم في ختام التعاملات مرتفعاً بنسبة 7.54% عند سعر 2.85 درهم، وكان أعلى سعر وصل له السهم أمس 2.93 درهم، وليسجل السهم مكاسب بنسبة جاوزت 22.2%%، خلال يومي تداول، حيث قفز سهم «أرامكس» بالحد الأقصى (14.7%) فور الإعلان عن نية الاستحواذ إلى 2.65 درهم.

وأعلنت شركة «كيو لوجستيكس»، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل من قبل شركة «أيه دي كيو التنموية القابضة»، المملوكة بالكامل من قبل «القابضة» (ADQ)، نيتها تقديم عرض شراء نقدي اختياري مشروط للاستحواذ على ما يصل إلى نسبة 100% من الأسهم العادية لرأس المال المصدر والمدفوع لشركة «أرامكس»، غير المملوكة بالفعل من قبل شركة «أبوظبي للموانئ».