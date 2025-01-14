الأربعاء 15 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أرامكس» يرتفع 22 % بعد عرض «القابضة ADQ»: أداء إيجابي لأسواق الأسهم والمؤشرات «خضراء»

«أرامكس» يرتفع 22 % بعد عرض «القابضة ADQ»: أداء إيجابي لأسواق الأسهم والمؤشرات «خضراء»
15 يناير 2025 02:20

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تغيث نازحي غزة من برد الشتاء
رئيس الدولة: استدامة الطاقة أولوية ضمن استراتيجيتنا التنموية

انعكست الأجواء الإيجابية الخاصة بعرض صفقة الاستحواذ على أسهم «أرامكس» من قبل شركة «كيو لوجستيكس» على أداء أسواق الأسهم المحلية أمس، حيث أغلقت مؤشرات كلا السوقين في المنطقة الخضراء ليضيف مؤشر سوق دبي المالي 13 نقطة إلى مكاسبه، ويغلق عند 5245.55 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.25%، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 9497.61 نقطة رابحاً 38.4 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات الإجمالية في كلا السوقين 1.767 مليار درهم بعد تداول 531.49 مليون سهم، خلال 37 ألفاً، و588 صفقة.
وواصل سهم «أرامكس» تصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي المالي لليوم الثاني على التوالي ترقباً لنتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة اليوم (الأربعاء) لمناقشة العرض، وأغلق السهم في ختام التعاملات مرتفعاً بنسبة 7.54% عند سعر 2.85 درهم، وكان أعلى سعر وصل له السهم أمس 2.93 درهم، وليسجل السهم مكاسب بنسبة جاوزت 22.2%%، خلال يومي تداول، حيث قفز سهم «أرامكس» بالحد الأقصى (14.7%) فور الإعلان عن نية الاستحواذ إلى 2.65 درهم.
وأعلنت شركة «كيو لوجستيكس»، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل من قبل شركة «أيه دي كيو التنموية القابضة»، المملوكة بالكامل من قبل «القابضة» (ADQ)، نيتها تقديم عرض شراء نقدي اختياري مشروط للاستحواذ على ما يصل إلى نسبة 100% من الأسهم العادية لرأس المال المصدر والمدفوع لشركة «أرامكس»، غير المملوكة بالفعل من قبل شركة «أبوظبي للموانئ».  

أرامكس
الإمارات
سوق دبي المالي
دبي
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي
آخر الأخبار
جانب من توزيع كسوة شتوية على أطفال قطاع غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تغيث نازحي غزة من برد الشتاء
15 يناير 2025
نواف سلام يلقي بياناً في القصر الرئاسي في بعبدا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رئيس الحكومة اللبنانية: يداي ممدودتان للجميع للانطلاق سوياً
15 يناير 2025
نازحون بجوار خيمة مهترئة في دير البلح بوسط قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
قطر: التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة «قريب جداً»
15 يناير 2025
صورة جوية للمسجد الأموي في دمشق وجبل قاسيون (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 403 آلاف شخص يفتقرون للمياه شمال شرق سوريا
15 يناير 2025
مصر: مستعدون لاستضافة مؤتمر دولي لإعمار غزة
الأخبار العالمية
مصر: مستعدون لاستضافة مؤتمر دولي لإعمار غزة
15 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©