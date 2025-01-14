«إن إم دي سي إينيرجي» تفتتح مركز تصنيع متطوراً في السعودية

الدمام (الاتحاد)

دشنت «إن إم دي سي إينيرجي»، المدرجة في سوق أبوظبي المالي مركزاً متطوراً للتصنيع في المملكة العربية السعودية، بطاقة إنتاجية تبلغ 40 ألف طن سنوياً، باستثمارات تبلغ 200 مليون درهم.

وقال محمد حمد المهيري، رئيس مجلس إدارة، إن إم دي سي إينيرجي: «يمثل افتتاح مشروع رأس الخير فصلاً جديداً من التعاون البنّاء في مجال الطاقة لكل من دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، وسيعود بفوائد كبيرة وملموسة على البلدين الشقيقين. ونحن فخورون بالدور البارز الذي ستقوم به شركتنا في دعم التنمية الاقتصادية، وتوفير الطاقة للصناعات ذات الأولوية، وتمكين الأعمال التجارية، وتطوير حلول فاعلة عبر سلسلة القيمة في مجال الطاقة. ونتوقع توطيد هذا التعاون، وإطلاق المزيد من المشاريع في مجالات حيوية ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني في كلا البلدين».

وقال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي، مجموعة إن إم دي سي: «يعد مركز التصنيع في رأس خير دليل على التزام مجموعة إن إم دي سي بدعم طموحات البنية التحتية في المملكة العربية السعودية، وتقديم حلول طاقة عالمية المستوى. نعتز بالمساهمة في المشاريع التي تدفع عجلة النمو المستدام والابتكار، وتحقق قيمة للصناعات والمجتمعات على حد سواء».

وقال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي، إن إم دي سي إينيرجي: «لدى (إن إم دي سي إينيرجي) فهم تام بأهداف (رؤية السعودية 2030) الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة قوة عالمية مزدهرة ومستقرة. ونتطلع إلى تسخير خبراتنا الغنية على مدى 51 عاماً لتوفير فرص جديدة للازدهار لكل من البلدين الشقيقين، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، فضلاً عن دعم العملاء الجدد والحاليين في جميع أنحاء المنطقة».