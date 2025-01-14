7.2 مليون مقعد مجدول عبر مطارات الدولة خلال يناير

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

ارتفعت السعة المقعدية المجدولة لشركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات، خلال شهر يناير 2025، لتصل إلى نحو 7.22 مليون مقعد على الرحلات الدولية المغادرة بنمو 7.8 %، عن الشهر ذاته من عام 2024، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي». وأظهرت بيانات المؤسسة الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، استحواذ دولة الإمارات على نحو 30.6 % من إجمالي السعة المقعدية المجدولة للناقلات العاملة في منطقة الشرق الأوسط، بينما تصل حصتها إلى نحو 38 % من إجمالي السعة المقعدية على الرحلات الدولية في المنطقة، مشيرة إلى أن الناقلات الجوية في المنطقة جدولت نحو 23.58 مليون مقعد على رحلاتها، خلال يناير الجاري، بزيادة 5.7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت البيانات بتصدر دولة الإمارات المركز الأول على مستوى المنطقة في إجمالي السعة المقعدية المجدولة خلال شهر يناير، تليها المملكة العربية السعودية بنحو 6.59 مليون مقعد، ثم قطر بنحو 2.7 مليون مقعد.

مطارات المنطقة

وعلى صعيد السعة المقعدية المجدولة للمطارات، أظهرت البيانات تصدر مطار دبي الدولة المركز الأول عالمياً في حجم السعة المقعدية على الرحلات الدولية والمحلية معاً، خلال شهر يناير، مسجلاً نحو 5.3 مليون مقعد، متفوقاً على العديد من المطارات العالمية، بما فيها مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي، مسجلاً نحو 5.29 مليون مقعد مجدول بنمو 5.2 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء مطار الدوحة في المركز الثاني على مستوى المنطقة بنحو 2.78 مليون مقعد، ومطار جدة في المركز الثالث 2.73 مليون مقعد، وبالمركز الرابع مطار الرياض بنحو مليوني مقعد، يليه مطار زايد الدولي، مسجلاً 1.55 مليون مقعد مجدول على الرحلات الدولية المغادرة خلال الشهر الجاري.

يذكر أن إجمالي السعة المقعدية لشركات الطيران الإماراتية ارتفع خلال العام الماضي 2024 بنسبة 10.5% على أسس سنوي إلى 87.1 مليون مقعد، ونمو بنسبة 15% مقارنة بعام 2019، وفقاً لبيانات المؤسسة. ويخدم قطاع الطيران في الإمارات أكثر من 400 ألف مسافر يومياً، ويتعامل مع أكثر من 10 آلاف طن من البضائع يومياً. كما تشهد شركات الطيران الوطنية، مثل «طيران الإمارات»، «الاتحاد للطيران»، «فلاي دبي»، «العربية للطيران» و«ويز إير أبوظبي» نمواً في شبكاتها العالمية، حيث قدمت مجتمعة 6.39 مليون مقعد في ديسمبر 2024.

وفيما يتعلق بمعدلات النمو، تجاوزت الإمارات المتوسط العالمي بشكل كبير، في حين نما الطيران العالمي بنسبة 2.4% فقط، مقارنة بعام 2019، وحققت الإمارات نمواً بنسبة 15%.

مليون حركة جوية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، مؤخراً، تحقيق إنجاز غير مسبوق يعزز مكانة دولة الإمارات في قطاع الطيران العالمي، حيث نجح مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية في تجاوز حاجز المليون حركة جوية في عام واحد، وهو عام 2024. ويُعد تجاوز المليون حركة جوية، خلال عام واحد، شهادة حية على الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة العامة للطيران المدني ومركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، لضمان تقديم خدمات ملاحية على أعلى المستويات، تُلبي تطلعات شركات الطيران العالمية، وتعزز من تجربة السفر الجوي. وفي تاريخ 22 ديسمبر 2024، سُجلت الحركة الجوية رقم مليون، من خلال الرحلة رقم 305 التابعة لشركة طيران الإمارات القادمة من شنغهاي، ما يجعل هذا اليوم يوماً تاريخياً في سجل إنجازات المركز، حيث استطاع تمكين أدوات مبتكرة، وتحقيق التفوق في قطاع الطيران، بما يضمن استمرار نموه وريادته.