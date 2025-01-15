الذهب يتراجع مع ترقب بيانات تضخم أميركية

انخفضت أسعار الذهب قليلاً اليوم الأربعاء إذ ساد الحذر قبل تقرير التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والذي قد يوفر مزيداً من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.



بحلول الساعة 0300 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2672.76 دولار للأوقية، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2689.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسرت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.81 دولار للأوقية، كما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 935.89 دولار. فيما استقر البلاتين عند 935.92 دولار.