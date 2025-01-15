انطلاق فعاليات منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع

انطلقت، اليوم في مدينة جميرا، فعاليات منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في دورته العاشرة تحت شعار "مستقبل مستدام"، والذي يجمع نخبة من أبرز الشخصيات والمتحدثين العالميين ورؤساء الهيئات والمؤسسات ومسؤولي كبرى الشركات العالمية في مجال إدارة المشاريع.



ويشارك في المنتدى أكثر من 2000 مختص في إدارة المشاريع من جميع أنحاء العالم، ويتناول أربعة محاور رئيسية هي الوظائف المستقبلية، ومستقبل إدارة المشاريع، والحلول الابتكارية في إدارة المشاريع، ورؤى حول استدامة المشاريع الكبرى.

ينظم المنتدى، هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وموانئ دبي العالمية، وإعمار العقارية، ومعهد إدارة المشاريع.