كشفت الاتحاد للطیران، عن النتائج الأولیة لحركة المسافرین لشھر دیسمبر 2024، حيث تمكنت من نقل مليون وسبعمائة ألف مسافر خلال الشھر الماضي، بارتفاع تجاوزت نسبته 21 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من 2023.



وقال الرئیس التنفیذي للاتحاد للطیران، إن شھر دیسمبر كان الأكثر ازدحاماً خلال 2024، وخاصة مع فترة الأعیاد، مضيفاً أن الناقلة استقبلت خلال العام الماضي بأكمله أكثر من 18 ملیون مسافر، وحافظت على عامل حمولة قوي بلغ 87%.



وارتفع أسطول الاتحاد للطيران إلى سبع وتسعين طائرة بنهاية 2024 مقارنة مع ثلاث وثمانين طائرة في 2023، فيما زاد عدد الوجهات إلى إحدى وسبعين وجهة.









"الاتحاد للطيران" تنقل 1.7 مليون مسافر خلال ديسمبر 2024#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/gWgTCMSgna — اقتصاد - مركز الاتحاد للأخبار (@AletihadEconomy) January 14, 2025